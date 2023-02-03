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    Экс-сотрудники акимата Тараза подозреваются в злоупотреблении полномочиями

    3 Февраля 2023, 17:31

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба Жамбылской области расследует уголовное дело в отношении должностных лиц акимата города Тараза по факту злоупотребления должностными полномочиями. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

    Следствием установлено, что в 2021 году решением земельной комиссии города Тараза произведена безвозмездная замена жителю города земельного участка, предназначенного для ведения крестьянского хозяйства, на два других земельных участка, предназначенных для строительства зданий и сооружений, общей площадью 3,56 га. В результате необоснованной замены земельных участков государству причинен ущерб в размере 159 млн тенге.

    В ходе расследования бывший руководитель отдела земельных отношений г. Тараза и бывший заведующий сектора указанного отдела задержаны и с санкции суда города Тараза заключены под стражу. Расследование продолжается.

    Вместе с тем, Антикоррупционной службой и прокураторой области инициирован вопрос о расторжении договора об отчуждении земельных участков в судебном порядке. 6 января 2023 года решением Специализированного межрайонного экономического суда Жамбылской области договор об отчуждении земельных участков признан недействительным, земельные участки возвращены в государственную собственность.В целях дальнейшего поддержания социального благополучия граждан достигнуто соглашение с акиматом области о корректировке детальной планировки возвращенного земельного участка под строительство школы и многоквартирного жилого дома.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Жамбылская область Коррупция Тараз
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