Экс-президент Франции Николя Саркози с супругой оставили штрих на «Картине мира»

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - В самом сердце Европы, в Париже, прошла выставка международного социального арт-проекта World Painting – «Картины Мира», авторами идеи которого являются казахстанцы Даут Шайхисламов и Дана Орманбаева. Свои штрихи на картине оставили экс-президент Франции Николя Саркози и его супруга Карла Бруни-Саркози, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект «Картина мира» был представлен в парижской штаб-квартире организации ЮНЕСКО, главная задача которой содействие миру и международной безопасности путем развития сотрудничества между странами, создание условий для открытого диалога различных культур и цивилизаций. Миссия Всемирной организации и «Картины мира» идентичны – нести мир всему миру.

Заместитель генерального директора ЮНЕСКО по культуре Эрнесто Оттоне высоко оценил культурологическую ценность «Картины мира». Он отметил, что эта картина, особенно в нынешние непростые времена, напоминает о важности сближения друг с другом.

В свою очередь известный борец за мир, публицист Марек Хальмер подчеркнул, что его восхитило единодушие всех, кто взял в руки кисть.

«Именно это очень важно. Не все умеют рисовать, но факт, что более двух тысяч людей притронулись к полотну, чтобы оставить свой след, поразил своим стремлением к миру, к добру – вот это и важно», - поделился публицист.

После этого мероприятия в Посольстве Казахстана во Франции прошли выставка и торжественный прием, посвященные международному проекту с казахстанскими корнями «World Painting». Среди почетных гостей – французский писатель и журналист Марек Хальмер, заместитель генерального директора ЮНЕСКО М. Фирмин Матоко, почетный профессор, лауреат премии мира и понимания РК Альберт Фишлер, представители Министерства Европы и иностранных дел France Diplomatie дипломатических миссий, крупных компаний и др.

Миротворческую выставку открыла Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана во Франции Гульсара Арыстанкулова. В своем приветственном слове она тепло отметила, что с особой гордостью представляет уникальный проект, так как его инициаторами стали ее соотечественники.

Во время пребывания «Картины Мира» в Париже свой штрих также оставили экс-президент Франции Николя Саркози и его супруга Карли Бруни. Чета Саркози выразила свои теплые впечатления о проекте казахстанских творцов, назвав их истинными гражданами мира.