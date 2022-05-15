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    Экс-министру обороны Мурату Бектанову грозит лишение свободы до 15 лет

    15 Мая 2022, 10:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Бывший министр обороны Мурат Бектанов содержится под стражей с 22 февраля этого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 19 февраля 2022 года в отношении указанного лица Генеральной прокуратурой проводится досудебное расследование, действия подозреваемого квалифицированы по части 3 статьи 451 Уголовного кодекса Республики Казахстан (превышение власти)», - говорится в ответе Генеральной прокуратуры РК на официальный запрос агентства «Казинформ».

    Согласно данной статьи, превышение власти, совершенное в боевой обстановке, наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

    В Генпрокуратуре добавили, что иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

    Ранее сообщалось, что досудебное расследование в отношении бывшего министра обороны было начато по факту бездействия по службе, по статье 452 Уголовного кодекса РК.

    Как заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, во время январских событий Вооруженные силы страны из-за крайне неуверенного и безынициативного руководства не смогли с достоинством выполнить поставленные для них задачи.

    «Министр Бектанов не проявил командирских качеств. Имея в своем распоряжении армию, которая показывала хорошие результаты в ходе командно-штабных и военных учений, мы не смогли воспользоваться ее потенциалом в критической ситуации и были вынуждены прибегнуть к помощи извне», - сказал Глава государства, объясняя ввод миротворческого контингента ОДКБ.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Генпрокуратура Армия Минобороны РК ЧП-2022 Алматинская трагедия
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