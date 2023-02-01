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    Экс-министр экологии Сериккали Брекешев получил новую должность

    1 Февраля 2023, 11:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сериккали Брекешев назначен заместителем председателя правления АО НК «КазМунайГаз», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Фонда «Самрук-Қазына».

    Сериккали Брекешев будет курировать развитие газовых проектов.

    С.Брекешев с сентября 2021 года по январь 2023 года занимал должность министра экологии, геологии и природных ресурсов

    В разные годы работал директором департамента технической политики, заместителем генерального директора по развитию ресурсной базы и технической политики в АО «КазТрансГаз»; директором департамента развития газовой промышленности в министерстве нефти и газа РК; занимал инженерно-технические позиции в АО «Мангистаумунайгаз» и ЗАО «Каракудукмунай».


    Фото: t.me/samrukazynaofficial

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    КазМунайГаз Назначения Нефть Минэкологии
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