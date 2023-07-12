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    Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» стал директором костанайского «Тобола»

    12 Июля 2023, 09:45

    КОСТАНАЙ. КAЗИНФОРМ — На пост директора «Тобола» назначен Андрей Канчельскис – в свое время игравший за «Манчестер Юнайтед» футболист и менеджер, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба.

    Андрей Антанасович – культовая фигура в истории футбольных клубов мирового масштаба, таких как «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон».

    «Он показал себя как опытный высокопрофессиональный специалист, знающий все тонкости профессионального футбола. Уверен, что его профессиональные компетенции, большой опыт и мастерство выведут ФК «Тобол» на новый уровень», – отметил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

    Стоит отметить, что Андрей Канчельскис был игроком основного состава в таких именитых футбольных клубах, как: «Динамо» Киев, «Фиорентина», «Рейнджерс», «Манчестер Сити». Чемпион Европы среди молодежных сборных, обладатель Суперкубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Англии, Кубка Шотландии. Также является Чемпионом Англии, Шотландии.

    Всего за «Манчестер Юнайтед» Андрей Антанасович провел 158 матчей и забил 36 голов. В «Эвертоне» за один сезон стал лучшим снайпером команды с 16 забитыми голами.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Футбол Костанай
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