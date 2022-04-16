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    Экс-глава погранслужбы КНБ Нурлан Джуламанов освобожден из-под ареста

    16 Апреля 2022, 14:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Экс-главу погранслужбы КНБ Нурлана Джуламанова освободили из под ареста, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу горсуда Семея.

    «Судом № 2 города Семея рассмотрены материалы по ходатайству гр. Д. об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, указывая, что он отбыл установленную законом часть срока наказания, за время отбывания наказания показал себя с положительной стороны, процессуальные издержки оплатил, по приговору суда гражданского иска не имеет, за время отбывания наказания имеет 19 поощрений, переведен на облегченные условия содержания, активно участвует в воспитательных мероприятиях и в общественной жизни учреждения, в связи с чем, он не нуждается в полном отбытии наказания», - говорится в предоставленной информации.

    В пресс-службе напомнили, что приговором специализированного межрайонного военного суда города Астаны от 06 марта 2015 года Джуламанов Н.А. был осужден и приговорен к 11 годам лишения свободы, с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в колонии строгого режима, и должен был выйти на свободу лишь в октябре 2025 года.

    Но осужденный просил удовлетворить его ходатайство об условно-досрочном освобождении. Адвокаты осужденного поддержали ходатайство осужденного. Представитель учреждения также поддержал ходатайство осужденного. Прокурор Семея также просил удовлетворить ходатайство Джуламанова.

    «Суд посчитал необходимым удовлетворить ходатайство об УДО гр. Д.

    По следующим основаниям. В соответствии с п. 9 нормативного постановления Верховного Суда № 6 от 02.10.2015 года «О судебной практике условно – досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания и сокращения срока...», а также с учетом характеризующих данных, суд оценил как позитивные изменения об его исправлении и отсутствии оснований для дальнейшего отбытия наказания. Также учел ряд тяжких заболеваний», - заключили в суде.

    Судебный акт не вступил в законную силу.


    Фото: qazaqstan.tv

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Восточно-Казахстанская область Судебный процесс КНБ
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