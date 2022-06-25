Экс-глава Пограничной службы КНБ арестован на 2 месяца

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Экс заместитель председателя Комитета национальной безопасности-директор Пограничной службы Казахстана Дархан Дильманов арестован на два месяца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда, ходатайство о мере пресечения было удовлетворено.

«В соответствии с постановлением следственного суда города Алматы от 24 июня 2022 года ходатайство о санкционировании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворено», - сообщили в пресс-службе.

Согласно предоставленной информации, подозреваемый арестован на 2 месяца.

22 июня в Комитете национальной безопасности сообщили о задержании бывшего заместителя председателя КНБ – директора Пограничный службы генерал-лейтенант Дархана Дильманова, начальника отдела пограничного контроля «Нур Жолы» ДПС по Алматинской области майора Н. Арысбаева и других лиц.