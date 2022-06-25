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    Экс-глава Пограничной службы КНБ арестован на 2 месяца

    25 Июня 2022, 14:56

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Экс заместитель председателя Комитета национальной безопасности-директор Пограничной службы Казахстана Дархан Дильманов арестован на два месяца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда, ходатайство о мере пресечения было удовлетворено.

    «В соответствии с постановлением следственного суда города Алматы от 24 июня 2022 года ходатайство о санкционировании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворено», - сообщили в пресс-службе.

    Согласно предоставленной информации, подозреваемый арестован на 2 месяца.

    22 июня в Комитете национальной безопасности сообщили о задержании бывшего заместителя председателя КНБ – директора Пограничный службы генерал-лейтенант Дархана Дильманова, начальника отдела пограничного контроля «Нур Жолы» ДПС по Алматинской области майора Н. Арысбаева и других лиц.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Алматы Суды Пограничники
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