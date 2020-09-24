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    Экс-банкиру Жомарту Ертаеву запросили 11 лет лишения свободы

    24 Сентября 2020, 10:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Экс-банкиру Жомарту Ертаеву гособвинение запросило 11 лет лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Алмалинский районный суд города Алматы.

    Как сообщили в пресс-службе суда, Жомарт Ертаев признал вину, содействовал в расследовании уголовного дела, частично возместил ущерб, имеет несовершеннолетних детей.

    Для него прокурор просил путем сложения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества с лишением права заниматься коммерческой и финансовой деятельностью, связанной с материальной ответственностью, сроком на 5 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

    Кроме него по делу проходят еще 36 человек.

    Напомним, Жомарт Ертаев был задержан в мае 2018 года в Москве по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана. По информации МВД РК, Ж. Ертаев находился в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере.

    Ранее он признал вину в суде.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Судебный процесс
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