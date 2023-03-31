Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.01 eur/kzt 485.59

    rub/kzt 5.36 cny/kzt 64.79
Прогноз погоды
Астана+11+13℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО в Астане

    31 Марта 2023, 16:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Экс-аким города Кентау Рашид Аюпов находится в следственном изоляторе в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Аюпов Р.А. с 17.10.2022 г. содержится в учреждении смешанной безопасности 64 (СИЗО) департамента УИС по городу Астане на общих основаниях. В настоящее время в отношении Аюпова Р.А. проводится досудебное расследование по статье 28 части 4, статьи 312 части 5 Уголовного Кодекса РК», - прокомментировали в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК.

    В Комитете добавили, что лица, содержащиеся под стражей в следственных изоляторах, имеют права и обязанности в соответствии с действующим законодательством, а также имеют возможность получать книги из библиотеки учреждения, встречаться с адвокатами, общественными защитниками и родственниками.

    Рашид Аюпов родился в 1981 году в Кентау. С июля 2019 года по 2021 год занимал должность акима Туркестана. До назначения акимом Кентау занимал должность заместителем акима Туркестанской области.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Вечер премьер состоится в «Астана Балет»
    Более двух лет длится ремонт в центральной городской больнице Кентау
    Аким столицы рассказал, как решаются вопросы воды и тепла
    Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
    Популярное
    1 Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
    2 Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
    3 Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
    4 25 призывников из ВКО отправятся служить в Актау
    5 Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
    Новости партнеров