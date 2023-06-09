Экономист из Нью-Йорка Нуриэль Рубини представил свою книгу о Казахстане на площадке МФА

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В рамках Международного форума Астана состоялась презентация книги «Новый Казахстан: Управляя степью во время глобальной бури», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам автора книги - экономиста из Нью-Йорка Нуриэля Рубини, по прозвищу Dr. Doom, работа выполнена в соавторстве с другими именитыми специалистами разных сфер.

Книга написана в формате сборника эссе ведущих зарубежных исследователей и экспертов в различных областях, в котором консолидированы экспертные оценки мирового сообщества относительно изменений и возможностей Казахстана в условиях мировой турбулентности, а также о важности проводимых в республике реформ. Она рассказывает о жизни во времена беспрецедентной неопределенности, сопряженной с многочисленными угрозами, такими как экономические, монетарные и финансовые риски, а также серьезных проблем, связанных с геополитикой, изменением климата, пандемией, деглобализацией, появлением искусственного интеллекта.

Как отмечает директор РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте Республики Казахстан Аскар Умаров, книга, которая посвящена обзору Казахстана, стала неожиданностью.

«Книга демонстрирует большой интерес мирового сообщества к нашей стране. В мире не так много работ, которые включают в себя настолько широкий, но в то же время лаконичный обзор со стороны на процессы экономики, которые происходят в Казахстане. Я более чем уверен, что книга будет интересна как зарубежным читателям, так и казахстанским. Надеемся, что ее переведут на казахский язык. Объективный взгляд помогает осмыслить те блага процессов, которые происходят в нашей стране», - сказал Аскар Умаров в ходе презентации.

Стоит отметить, что эта публикация объединяет экспертные оценки мирового сообщества относительно изменений и возможностей для Казахстана на мировом уровне, а также важность текущих реформ в рамках страны.

«Мы в книге показываем, что экономические связи между Казахстаном и ЕС весьма близки. Но в то же время экспорт из Казахстана в ЕС состоит из товаров и сырья, а экспорт в Казахстан из ЕС - из готовых продуктов. Мы также обсуждаем наши каналы, которые способствуют углублению двухсторонней экономической интеграции. Рассматриваем более тесную кооперацию и риски, связанные с определенными цепочками поставок. В связи с этим, при проведении анализа, мы пришли к четырем заключениям. Это основано на трансформации бизнес-моделей не только Казахстана, но и Евразийского союза. Первое – разработать стратегическую дорожную карту для углубления интеграции. Второе заключение связано с разработкой перспективного обновления цепочек поставок и ценности. Это важно для более глубокого стратегического сотрудничества. Формируя экономическое взаимоотношение с другой частью мира, нельзя забывать о перспективе для торговых партнеров. По этой причине обновление в этом направлении является важным, также это должно быть интегрировано в стратегической дорожной карте. Третье заключение – расширить знания и обмениваться ресурсами, технологиями. То есть, вы можете экспортировать то, что вы не можете производить. Вы должны уметь инвестировать в обмен знаниями, исследованиями. Ну и последнее – обзор. Важно просматривать локацию финансирования. Потому что это возможность начинать интенсифицировать стратегическое сотрудничество. Впоследствии это станет хорошей возможностью достичь интенсивности развития экономических взаимоотношений», - сказал директор центра сети европейской политики Вопель Хэнниг.