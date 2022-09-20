Экономика простых вещей: почему не развивается казахстанское производство одежды

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане доля производства отечественной одежды составляет всего 11%. В основном производится спецодежда и униформа. В последние годы казахстанцы стали все больше интересоваться продукцией местных дизайнеров и отдавать свое предпочтение изделиям со знаком «сделано в Казахстане». Такая одежда производится в небольшом ассортименте и количестве. Аналитический обозреватель МИА «Казинформ» разбиралась, почему это так и что нужно сделать, чтобы в стране развилось собственное массовое производство изделий легкой промышленности.

Сколько предприятий производят одежду в Казахстане

По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, всего в Казахстане действует 1366 предприятий легкой промышленности, из них 804 предприятия по производству одежды: 785 малых, 15 средних и 4 крупных.

Объем производства одежды за 2021 год составил 54,4 млрд тенге, а за январь-июнь 2022 года - 27,7 млрд тенге. Объем экспорта одежды за 2021 год составил $13,8 млн,

объем импорта - $896,6 млн.

Доля отечественного производства составляет всего 11%

Какая одежда производится в стране

В нашей стране в основном шьется одежда по госзаказу: спецодежда, униформа, школьная форма. По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития, вся одежда, которая производится в стране направлена на удовлетворение потребностей регулируемых закупок и государственного заказа.

В Казахстане все же есть предприятия, которые производят одежду и текстиль для населения (верхняя одежда: пальто, мужские костюмы, чулочно-носочные изделия, детская одежда, головные уборы), которые уже создали свой бренд и стали узнаваемы на внутреннем рынке.

Одежда для гражданского населения производится в небольшом ассортименте и количестве. Мы решили разобраться, почему это так и что нужно сделать, чтобы в стране было больше одежды собственного производства.

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