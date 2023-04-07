Экономика Казахстана за январь-февраль 2023 года выросла на 4,3%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Экономика Казахстана за январь-февраль 2023 года выросла на 4,3%, что соответствует прогнозам Национального банка на текущий год на уровне 3,5-4,5%. Об этом заявил на брифинге председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рост в реальном секторе составил 2,7%, деловая активность в сфере услуг выросла на 5 %. В феврале текущего года существенно выросло производство потребительских товаров. В структуре строительных работ отмечается увеличение ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов. Сохраняется устойчивый внутренний спрос, о чем свидетельствует положительная динамика розничного товарооборота», - сказал Галымжан Пирматов.

Глава Нацбанка также сообщил, что розничный товарооборот по итогам января-февраля вырос в реальном выражении на 12,9%. Несмотря на низкую базу прошлого года, на увеличение розничного товарооборота также повлияла реализация автомобилей, электробытовой техники, продуктов питания и одежды.

Ранее сообщалось, что Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 16,75%.



