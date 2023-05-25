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    Экономика Германии вошла в рецессию

    25 Мая 2023, 18:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Эксперты Федерального статистического ведомства ФРГ зафиксировали сокращение ВВП страны на протяжении двух кварталов подряд. Это означает, что экономика Германии вошла в техническую рецессию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Согласно данным, опубликованным Федеральным статистическим ведомством, ВВП в первом квартале текущего года сократился на 0,3% по сравнению с периодом за предыдущие три месяца.

    В четвертом квартале прошлого года ВВП снизился на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом.

    Эксперты также отмечают снижение покупательной способности населения. В то же время в первом квартале этого года в стране выросла занятость и несколько сократилась инфляция.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Германия Мировые новости
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