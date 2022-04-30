Экономический эффект космической системы ДЗЗ для страны растет с каждым годом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В течение восьми лет Казахстан является обладателем космической системы дистанционного зондирования Земли (КС ДЗЗ), с момента запуска 30 апреля 2014 года с космодрома Куру во Французской Гвиане первого казахстанского спутника ДЗЗ, передает корреспондент МИА «Казинформ.

Космический аппарат «KazEOSat-1» с высоким (1 метр на пиксель) пространственным разрешением успешно работает на орбите, его эксплуатацию ведут специалисты АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» («ҚҒС»).

Сегодня в составе КС ДЗЗ РК два спутника - «KazEOSat-1» и «KazEOSat-2», наземный комплекс управления и центр обработки снимков, расположенные на территории Национального космического центра в Нур-Султане.

Недавно, АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» сообщила о том, что открывает данные космического мониторинга для каждого интернет-пользователя.

На геосервисах опубликованы сведения по всем основным направлениям, включая сельское хозяйство, лесные и водные объекты, отходы, чрезвычайные ситуации и недропользование. Сайт расположен по адресу, он обеспечивает открытый доступ к сведениям космического мониторинга с учетом соблюдения требований законодательства по защите персональных данных.

Одна из актуальных задач спутников ДЗЗ – экологическая безопасность, космический мониторинг твердо-бытовых отходов (ТБО).

По информации директора департамента пространственных данных АО «НК «ҚҒС» Оскена Тойшибекова, космический мониторинг ТБО ведется сегодня на территории 14 городов республиканского, областного значения, крупных населенных пунктов и государственных национальных природных парков. В 2022 году к этому списку добавлены четыре населенных пункта - это города Аксай, Кульсары, Шу, Каратау с радиусом охвата от 10 до 50 км. «Таким образом, космический мониторинг отходов производства и потребления проводится в 39 крупных населенных пунктах и покрывает площадь более 272 тыс. кв. км», - отметил он.

В день рождения первого казахстанского спутника ДЗЗ «KazEOSat-1» специалисты департамента пространственных данных подвели некоторые итоги его работы. Согласно статистике, на 30 апреля 2022 года с космического аппарата «KazEOSat-1» получены данные по космомониторингу объектов отходов производства и потребления и мест незаконной добычи полезных ископаемых на площади более 66 тыс. кв. км.

«По предварительным расчетам, экономический эффект от предотвращения экологического ущерба окружающей среде с учетом данных о ликвидированных свалках, может составить более 4 млрд тенге», - подчеркнул О. Тойшибеков.

На совещании по итогам работы в 2021 году председатель правления АО «НК «ҚҒС» Айдын Аимбетов сообщил, что после ввода космической системы дистанционного зондирования Земли в промышленную эксплуатацию в 2016 году, услуги космического мониторинга на постоянной основе предоставляются государственным органам. К примеру, в 2021 году для государственных органов было предоставлено 7 тыс. космических снимков в объеме 2 800 000 кв. км с отечественного спутника высокого разрешения «KazEOSat-1». Спутник среднего разрешения «KazEOSat-2» отснял 150 космических снимков в объеме 889 350 кв. км. Также были предоставлено более 40 млн кв. км. пространственных данных для решения самых разных отраслей экономики.

«Технологии ДЗЗ из космоса представляют собой незаменимый инструмент изучения и постоянного мониторинга Земли, помогающий использовать и управлять ее ресурсами. Экономический эффект космической системы ДЗЗ для страны очевиден и растет с каждым годом», - подчеркнул А. Аимбетов.