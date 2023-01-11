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    Экономические итоги 2022 года подвели в Правительстве Казахстана

    11 Января 2023, 09:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Несмотря на внешние негативные факторы, по итогам 2022 года экономика Казахстана достигла уверенного роста на уровне 3,1 %. Такие цифры озвучил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Рост в реальном секторе составил 3,2 %, в сфере услуг – 2,5 %. Положительные темпы роста зафиксированы в сферах строительства, сельского хозяйства, информации и связи, торговли, транспорта и складирования, обрабатывающей промышленности. В горнодобывающей промышленности темпы роста снизились на 1 %», - сообщил глава Миннацэкономики на заседании Правительства РК.

    По его словам, темп роста инвестиций в основной капитал составил 7,8 %. По основным отраслям экономики объемы инвестиций увеличились в операциях с недвижимым имуществом – на 15,4 %, в сельском хозяйстве – на 6,9 %, в транспорте и складировании – на 5,5 %, а также в промышленности – на 5,6 %, в том числе в горнодобывающей промышленности – на 14,2 %.

    В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в Кызылординской, Жетысу, Мангистауской и Алматинской областях, а также в городах Шымкент и Астана.

    В январе-ноябре 2022 года внешнеторговый товарооборот вырос на 33,4 % и составил 122,2 млрд долларов. В том числе, показатель по экспорту вырос на 42,4 % и составил 77,6 млрд долларов. При этом экспорт обработанных товаров вырос на 33,8 % до 24,1 млрд долларов.

    «Импорт товаров составил 44,6 млрд долл. В целом, положительный торговый баланс составил 33,1 млрд долларов», - добавил Алибек Куантыров.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Правительство РК Экономика Миннацэкономики
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