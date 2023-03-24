Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Экологическую группу «Балауса» открыли для детей Шуского района Жамбылской области

    24 Марта 2023, 09:27

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В честь празднования Наурыза в Шуском районе провели экологическую акцию и посадили деревья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы акимата Жамбылской области, в городе Шу, в школе «IQ Urker school», состоялась экологическая акция «Атадан мал қалғанша, тал қалсын».

    В посадке деревьев приняли участие аким района Бакытжан Жанибеков, аксакалы, родители, ученики школы. Всего было посажено более 200 саженцев.

    В этот же день прошло открытие школьной экологической группы «Балауса».

    «Цель функционирования экологической группы состоит в том, чтобы привить детям с раннего возраста, начиная с начальных классов, любовь к родной земле, соблюдение экологических принципов отношения к окружающей природе», - отметили в дирекции школы.

    В ходе церемонии открытия экологической группы «Балауса» символическую ленту разрезали председатель районного совета ветеранов Е. Умиралиев и председатель городского совета ветеранов М. Бисимбаев. От имени родителей выступил Каратбай-ата.

    «Выражаю благодарность руководству школы за такой полезный проект. Уверен, что ваши ученики вырастут образованными гражданами», - сказал глава района Бакытжан Жанибеков.

    Мероприятие завершилось концертной программой.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Экология
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сколько времени потребуется для восстановления сгоревшего леса в области Абай
    Горный лагерь для жассарбазовцев открыли в Алматы
    Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах страны
    Спортсмен из Узбекистана пробежал марафон по дну Аральского моря
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи