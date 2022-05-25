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    Экологический стартап карагандинских студентов выиграл миллион тенге

    25 Мая 2022, 09:15

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Как заработать на мусоре, рассказали студенты Карагандинского университета имени Е. Букетова. Деньги приносит продукция, сделанная из пластиковых отходов и ненужной одежды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Экологический стартап на Национальном кубке студенческого предпринимательства занял первое место и выиграл грант на миллион тенге.

    «Год назад на региональном конкурсе стартапов ребята выступили только с идеями по переработке пластика. Сейчас этот проект успешно реализуется в трёх направлениях. Первое – это курсы по экологической грамотности, которые состоят из лекций и практических занятий. Записаться на них может любой желающий независимо от возраста. Студенты обучают, как правильно сортировать мусор, как дать вторую жизнь отходам. И два практических направления – это непосредственно ресайклинг бытовых отходов, переработка пластика и текстиля», – рассказал заведующий кафедрой экономики и международного бизнеса КарУ Жанибек Жартай.

    По его словам, уже продано порядка ста подстаканников с логотипом университета. Имиджевая продукция сделана из переработанных пластиковых бутылок. В этом проекте задействован студент-сирота, и вырученные деньги пошли в его бюджет.

    Студенты также собирают одежду. Часть из вещей отдают нуждающимся.

    Кроме того, из ненужной одежды шьют шоперы. Этим занимаются многодетная мама и девочка-старшеклассница, которые вовлечены в команду стартапа. Уже продано более полусотни экосумок.

    В качестве эксперимента попробовали переработать и макулатуру. Изготовили капсулы для растений.

    Студенческий стартап был отмечен на международном конкурсе Race to Rethink Plastic by Enactus. Он вошёл в топ-48 экопроектов мира и имеет шанс попасть в топ-25. Очередной результат отбора ожидается в конце мая.

    Национальный кубок студенческого предпринимательства, стартапов и инноваций Enactus Kazakhstan National EXPO 2022 проходил в Нур-Султане. Конкурс поддержали крупные компании Chevron, Olzha Agro, Raimbek Group и др. Команда Enactus Buketov University стала дважды чемпионом. Грантов от спонсоров по миллиону тенге удостоились экологический стартап и проект «Зелёные капсулы».


    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Вузы Экология Регионы Общество Караганда
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