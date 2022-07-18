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    Экологи  оштрафовали «Казцинк»  на сумму более 10 млн тенге

    18 Июля 2022, 22:01

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Департаментом экологии по Восточно-Казахстанской области проведен профилактический контроль в отношении Усть-Каменогорского металлургического комплекса ТОО «Казцинк». В настоящее время по факту выявленных нарушений составлены протоколы об административном правонарушении на сумму более 10 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

    С 17 мая по 27 июня 2022 года был проведен профилактический контроль по соблюдению экологического законодательства Республики Казахстан УКМК ТОО «Казцинк». В ходе чего неоднократно были сделаны инструментальные замеры и установлены сверхнормативные эмиссии в окружающую среду.

    «В результате по выявленным нарушениям вынесено предписание о необходимости в 10-дневный срок предоставить эффективный План природоохранных мероприятий по сокращению вредных эмиссий в атмосферный воздух для улучшения экологической обстановки города и недопущения впредь аналогичных нарушений», - рассказал на брифинге РСК ВКО заместитель руководителя департамента экологии Рауан Тураров.

    Также, согласно справке РГП «Казгидромет» с 14 по 28 мая содержание загрязняющих веществ, превышающих предельно-допустимые концентрации в атмосферном воздухе, наблюдались по диоксиду азота и озону. По другим показателям превышений нет.

    Заместитель руководителя департамента экологии напомнил, что в 2021году при аналогичных проверках были выявлены превышения на тех же источниках по тем же загрязняющим веществам. По итогам проверочных мероприятий в прошлом году на предприятия был наложен штраф в сумме 50 млн тенге. Согласно представленной информации предприятиями были проведены работы.

    «Как мы видим эффект от реализации данных мероприятий есть, однако этого недостаточно, работа выполняется не в полном объеме. В связи с этим нами направлены представления о необходимости разработать более эффективные экологические мероприятия для снижения нагрузки в окружающую среду. Выбросы непостоянные, есть моменты, когда они работают нормально. Мы держим на контроле исполнение плана природоохранных мероприятий», - заявил спикер.


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Восточно-Казахстанская область Экология
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