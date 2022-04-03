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    Экоакция для перелетных птиц с участием особенных детей прошла в столичном парке

    3 Апреля 2022, 10:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аппарат акима района Алматы совместно с социальной мастерской Green Tal и общественным фондом «Бақытты шаңырақ» в рамках объявленного Года детей провел в парке Жеруйык уникальную экологическую акцию «Помоги пернатым – создай скворечник своими руками». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

    Участие в мероприятии приняли дети с инвалидностью, которые находятся под покровительством общественного фонда, работающего с особенными детьми.

    Участники акции установили в столичном парке около 50-ти красочных скворечников для перелетных птиц. Создавались эти скворечники тоже людьми с инвалидностью.

    «Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил нынешний год Годом детей. Акимат района Алматы всегда готов оказать поддержку, помощь нашим детям. Мы открыты к проведению подобного рода мероприятий. Сегодняшний праздник – экологическая акция – организована для вас, дети, при поддержке социальной мастерской Green Tal и общественного фонда «Бақытты шаңырақ». Выражаю им благодарность за это», - отметил аким района Алматы Нурбол Нурсагатов.

    «Сегодня проходит удивительное мероприятие для особенных деток при поддержке акимата Алматинского района совместно с общественным фондом «Бақытты шаңырақ». Мы организовали создание 50 скворечников, чтобы в международный день птичек собрать особенных деток и устроить им праздник. Закупили красок, кисточек, фартуки, перчатки, чтобы дети окунулись в атмосферу праздника и разукрасили деревянные домики для птиц. Также проводим викторины и устанавливаем скворечники. К слову, в создании скворечников принимали участие 17 работников нашей столярной мастерской, на это ушло 3 дня», - рассказал руководитель социального предприятия Green Tal Эмин Аскеров.

    По его словам, акция проводится впервые. Организаторы намерены передавать эту эстафету и другим организациям, чтобы благие дела совершались повсеместно.

    Во время экологической акции «Помоги пернатым – создай скворечник своими руками» для маленьких участников провели увлекательную лекцию о жизни птиц и их повадках, викторину с вручением призов и развлекательную программу с аниматорами.

    Напомним, цель весенней экологической акции – популяризация бережного отношения к природе, защита птиц и экологии, а также организация досуга особенных детей.


    Фото: gov.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Шымкент Общество
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