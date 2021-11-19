Экипажи корабля «Союз МС-20» прибыли на Байконур

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодром Байконур для завершения предстартовой подготовки прибыли основной и дублирующий экипажи транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз МС-20», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Специальные авиарейсы Центра подготовки космонавтов (ЦПК) в аэропорту «Крайний» встретили руководители космического комплекса «Байконур», которым командиры экипажей доложили о готовности к заключительному этапу подготовки к старту на Байконуре.

Как сообщалось, в составе основного экипажа - космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и участники космического полета из Японии Юсаку Маэзава и Йозо Хирано. Их дублируют Александр Скворцов и Щун Огисо.

Из аэропорта космонавты, участники космического полета, а также сотрудники, обеспечивающие предстартовую подготовку, отправились в учебно-тренировочный центр ЦПК (гостиница «Космонавт»), где они будут жить и готовиться к полету предстоящие двадцать дней.

Основному и дублирующему экипажам предстоит выполнить насыщенную программу тренировок, занятий и инструктажей, а также медицинские обследования. В частности, уже завтра, 20 ноября, они проведут первую «примерку» в корабле «Союз МС-20», где отработают механизм действий на местах, ознакомятся с бортовой документацией и выполнят ряд тестов бортовых систем, сообщила пресс-служба ЦПК им. Ю.А. Гагарина.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-20» запланирован на 8 декабря 2021 года со стартового комплекса «Восток» № 31 космодрома Байконур. Полет на Международную космическую станцию длительностью 12 суток пройдет по коммерческому контракту с компанией Space Adventures.

В космос с командиром, российским космонавтом Александром Мисуркиным, для которого предстоящий полет будет третьим по счету, летит японский бизнесмен Юсаку Маэзава, президент корпорации «Старт Тудей» и его личный ассистент Йозо Хирано.