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    Экипажи фронтовой и военно-транспортной авиации выполнили учебно-тренировочные полеты

    16 Ноября 2021, 21:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На авиационных базах Сил воздушной обороны проведены учебно-тренировочные полеты. Они организованы под руководством опытных инструкторов авиационных баз на различных типах летательных аппаратов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Военные летчики совершали учебно-боевые вылеты, во время которых выполнили перегруппировку эскадрильи истребителей Су-30СМ с одного аэродрома на другой, провели тренировку по групповому пилотажу, имитации ракетно-бомбовых ударов по наземным целям условного противника и ведении воздушного боя.

    Экипажи военно-транспортной авиации на самолете Ан-72 отработали нормативы по переброске личного состава и специального оборудования истребителей на несколько аэродромов в течение определенного времени, отведенного на выполнение упражнений.

    Учебно-тренировочные полеты проходили днем и ночью в условиях сильной облачности. Полеты молодым летчикам были усложнены применением метода ориентирования в пространстве – «по приборам».

    «Авиационный парк Военно-воздушных сил Казахстана постоянно обновляется современными образцами техники. Увеличиваются часы налета летных экипажей. Отрабатываются и совершенствуются новые приемы нанесения ракетно-бомбовых ударов, оттачивается мастерство во время выполнения фигур сложного, сверхсложного пилотажа и имитации воздушного боя», – отметил командир авиационной эскадрильи войсковой части 21751, подполковник Арман Жаксыбаев.

    Учебно-тренировочные полеты проводятся в соответствии с планом боевой подготовки. Каждому вылету предшествует тщательная наземная подготовка. Летчики и инженерно-технический состав, а также подразделения обеспечения повышают свое мастерство для выполнения боевых задач и качественного обучения молодых летчиков, недавно окончивших военные учебные заведения.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Учения Армия
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