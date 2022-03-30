Экипаж космического корабля «Союз МС-19» возвращается на Землю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 30 марта 2022 года ожидается возвращение на Землю экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-19» в составе космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова и Петра Дуброва, а также астронавта NASA Марка Ванде Хая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Расстыковка корабля «Союз МС-19» и модуля «Рассвет» российского сегмента МКС запланирована в 10:21 мск., посадка спускаемого аппарата корабля «Союз МС-19» запланирована в 14:28 (мск). Приземление ожидается в 147 км юго-восточнее от города Жезказгана в Казахстане, сообщает Роскосмос на своей странице в Telegram .

Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-19» Антон Шкаплеров работал на МКС полгода, а Петр Дубров и Марк Ванде Хай прилетели на МКС почти год назад, что стало рекордом для Международной космической станции.

Как стало известно, все этапы расстыковки и посадки можно будет посмотреть в прямом эфире по ссылкам: закрытие люков , расстыковка корабля с МКС, посадка спускаемого аппарата .

Как мы сообщали ранее, сейчас на МКС работают 10 космонавтов и астронавтов из России, США и Европы.



