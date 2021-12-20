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    Экипаж корабля «Союз МС-20» благополучно вернулся на Землю

    20 Декабря 2021, 11:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Утром 20 декабря в казахстанской степи в 140 км юго-восточнее города Жезказгана совершил посадку спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-20», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Полная трансляция встречи космического «туристического» экипажа в составе космонавта Роскосмоса Александра Мисуркина и участников космического полета из Японии Юсаку Маэзавы и Йозо Хирано велась на площадке Youtube и в социальных сетях.

    После закрытия люков между Международной космической станцией (МКС), корабль «Союз МС-20» в 05:50:30 по времени Нур-Султана отделился от российского сегмента МКС. Его двигательная установка в штатном режиме включилась на торможение в 08:18:56, после чего он начал сход с орбиты.

    «Спускаемый аппарат совершил посадку в расчётной точке на территории Казахстана. Все операции по спуску с орбиты и посадке прошли в штатном режиме, самочувствие экипажа хорошее. Экипаж из трех человек в спускаемом аппарате испытал штатные перегрузки около 4g», - говорится в пресс-релизе Роскосмоса.

    Во время прямой трансляции был показан момент подъема космонавтов из капсулы спускаемого аппарата. Все трое выглядели неплохо и помахали рукой встречающим. В этот раз не было традиционной высадки экипажа в степи, Александру Мисуркину, Юсаку Маэзава и Йозо Хирано помогли сразу же пересесть в поисково-эвакуационные машины «Синяя птица», внутри которых есть все условия для контроля самочувствия и отдыха космонавтов.

    Как стало известно, сегодня вечером экипаж прибудет в комплекс предстартовой подготовки и послеполетной реабилитации космонавтов (астронавтов) Звёздного городка в Московской области. Реабилитация экипажа продлится от 14 до 21 суток, в зависимости от самочувствия космонавтов и участников космического полета. В течение этого времени космонавты восстанавливают нормальную физическую форму.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Кызылординская область Наука Освоение космоса Байконур Регионы Космос
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