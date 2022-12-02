Экибастузцам предложили на время поселиться в санаториях

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Экибастузцам предложили на время поселиться в санаториях. Заявки принимают по мессенджеру, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

На время восстановления теплоснабжения города в ТОО «Экибастузтеплоэнерго» решили разместить горожан в Доме отдыха «Энергетик» в селе Мичурино и в профилактории «Энергетик» АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в Павлодаре.

– К этому времени туда уже поселили 94 ребенка с родителями, 11 пенсионеров и четырех человек с инвалидностью. В первую очередь размещаем там людей из этих групп населения, – сообщили в ТОО.

Обращения нужно отправлять на WhatsApp-номер: +7 (778) 742-19-21 и прикрепить документы: фото удостоверяющего личность документа; фото документа, подтверждающего регистрацию по постоянному месту жительства (книга регистрации граждан, адресная справка); прописать, к какой категории граждан относитесь.

Напомним, в ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

По состоянию на 08:00 часов 1 декабря в работе 6 котлов № 6, 8,9,12,14,15; в резерве 4 котла (5,7,11,13). Восстановлено теплоснабжение в 132 многоэтажных, 114 частных домах и 13 социальных объектах в микрайонах 5А, 5Б и 6, остаются неподключенными к центральному отоплению 17 многоэтажек.



