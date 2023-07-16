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    Эхинококкоз обнаружили у двух жителей СКО

    16 Июля 2023, 14:37

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области зарегистрировали два случая эхинококкоза – тяжелого глистного заболевания. Источником заражения могли стать домашние животные, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, возбудителем заболевания является ленточный червь, паразитирующий в кишечнике плотоядных животных. В организме кошек и собак паразит развивается из личиночной до взрослой стадии. Человек может заразиться, контактируя с фекалиями своих питомцев.

    У сельскохозяйственных животных источником заражения служат их мясо, печень, легкие и другие органы. При недостаточной термической обработке личинки сохраняют жизнеспособность и попадают с пищей в кишечник человека, а в дальнейшем – в его печень или другие органы.

    Зародыши проникают через слизистую оболочку желудка или кишечника в кровь и лимфу и разносятся по органам и тканям.

    «Попав туда, эхинококковый пузырь продолжает расти, иногда даже достигая размера головы новорожденного ребенка. Увеличиваясь в объеме, паразит давит на соседние органы. Пока эхинококковая киста еще мала, жалоб у больных практически нет. Эхинококкоз в этой стадии обнаруживается случайно: во время оперативных вмешательств по поводу других заболеваний, при профилактическом рентгенологическом осмотре», - проинформировала главный специалист отдела эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями Салтанат Бекумова.

    Основные меры профилактики эхинококкоза заключаются в отлове бродячих и бездомных собак. Владельцам собак необходимо держать их под постоянным надзором ветеринарных врачей и проводить дегельминтизацию четыре раза в год.

    «Обнаруженные при убое скота пораженные эхинококкозом органы надо глубоко закапывать или сжигать, нельзя их вывозить на свалку или спускать в канализацию. Категорически запрещается скармливать собакам внутренние органы пораженных животных. Детям, которые очень любят животных, обязательно объяснить, что им не следует играть с бездомными, бродячими собаками во дворах и на улице. Нельзя целовать домашних животных, пускать их в свою постель, кормить из общей посуды и держать их на кухне», - добавила Салтанат Бекумова.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Здравоохранение Регионы Казахстана Общество Животные Петропавловск Здоровье
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