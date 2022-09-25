Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Официально

    Его Превосходительство Министр хаджа и умры Саудовской Аравии посетит Казахстан

    25 Сентября 2022, 16:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Его Превосходительство Министр хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия завтра, в понедельник, посетит Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Посольства Королевства Саудовская Аравия в Республике Казахстан.

    Его Превосходительство Министр хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия д-р Тауфик бен Фаузан аль-Рабиа начнет свой визит в Республику Казахстан завтра, в понедельник, для обсуждения путей плодотворного сотрудничества между двумя сторонами для облегчения процедур прибытия паломников, совершающих умру, и их совершения религиозных обрядов в максимально комфортных и спокойных условиях, повышая качество предоставляемых им услуг и обогащая их религиозный и культурный опыт, и в целях достижения целей саудовской программы «Видения Королевства 2030».

    Визит является продолжением усилий, прилагаемых всеми государственными учреждениями, работающими в рамках системы умры, для повышения качества услуг, предоставляемых в рамках передовых электронных порталов «Масар», чтобы разнообразить опции и решения, предлагаемые паломникам через электронные платформы, и для предоставления возможности паломников и посетителей перемещаться между городами Королевства для ознакомления о культурном разнообразии во время пребывания в Королевстве.

    В ходе визита состоится ряд официальных встреч между Министром и высокопоставленными должностными лицами Казахстана для обсуждения организационных вопросов и информирования их о подготовке к служению паломникам и посететелей из Республики Казахстан, а также содействия в облегчения процедур их прибытия для совершения умры и туристических поездок. Также ряд технических и процедурных вопросов будут обсуждаться между специалистами с обеих сторон с целью достижения взаимопонимания о наилучших способах облегчения обслуживания и повышения осведомленности о процедурных вопросах в рамках усилий Министерства по обслуживанию гостей Дома Аллаха.


    Фото: saudi-arabia-ru

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    МИД РК Религия Саудовская Аравия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Важное из визита Президента в Алматы
    Президент Южной Кореи планирует визит в Казахстан
    Глава МИД Кореи сделал заявление по запуску баллистической ракеты КНДР
    Важное из визита Президента в Северо-Казахстанскую область
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 В эпицентре событий: как проходят будни столичных спасателей
    4 Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
    5 В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча