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    Египетская авиакомпания запускает рейсы в Казахстан

    11 Марта 2023, 10:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Запуск рейсов планируется начать с 13 марта с частотой 2 рейса в неделю, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации.

    Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с авиационными властями Египта проработал вопрос открытия регулярных пассажирских рейсов египетской авиакомпанией «Air Cairo» в Казахстан.

    «Авиакомпания планирует начать выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршрутам Астана – Шарм-эль-Шейх с 13 марта 2023 года с частотой 2 рейса в неделю (понедельник и пятница) и Алматы – Шарм-эль-Шейх с 14 марта 2023 года с частотой 2 рейса в неделю (вторник и суббота) на воздушных судах типа А-320», - сообщили в ведомстве.

    Как отметили в комитете, открытие авиасообщения между Казахстаном и Египтом будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, туристического и культурного сотрудничества между странами.

    Ранее прямой авиарейс запустили между Казахстаном и Оманом.

    Фото: commons.wikimedia.org

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Туризм Транспорт Египет МИИР РК Авиация Путешествия
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