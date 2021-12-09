Эффективность системы субсидирования аграриев рассмотрели на площадке Nur Otan

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопросы повышения эффективности системы субсидирования в агропромышленном комплексе, обеспечения сел микрокредитованием и достижения показателей Предвыборной программы партии в сфере сельского хозяйства обсудили на очередном заседании Республиканского общественного совета по развитию аграрного сектора при партии «Nur Otan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Как отметил председатель Совета, депутат Мажилиса Берик Оспанов, государство ежегодно выделяет более 300 млрд тенге в виде субсидий для развития сельского хозяйства, однако аграрии и фермеры постоянно жалуются на недостаточность средств и неэффективность при их распределении.

«На практике субсидии получает довольно ограниченный круг субъектов АПК, причем иногда по фиктивным документам за якобы приобретенные пестициды, семена и другое. Средства получают всего 4-6% хозяйств, причем не всегда добросовестные и заинтересованные в росте производительности. При этом население вынуждено дополнительно оплачивать неэффективную работу таких субъектов из-за роста цен на продукты», - сказал Берик Оспанов.

В свою очередь вице-министр сельского хозяйства Рустем Курманов сообщил, что по итогам комплексного анализа, проведенного Агентством по противодействию коррупции, наибольшее количество нарушений выявлено по направлению приобретения отечественного и импортированного племенного скота, ведению селекционной работы и при субсидировании откормочных площадок.

«На сегодня рабочей группой, куда вошли представители отраслевых ассоциаций и союзов, агробизнеса, науки, заинтересованных государственных органов, в том числе антикоррупционной службы, вырабатываются меры по пересмотру системы выделения субсидий, предусматривающие упрощение механизмов и оптимизацию видов субсидирования, обеспечение равной доступности для всех субъектов АПК. Система субсидирования будет доработана с учетом измеримых индикаторов, приоритетов прозрачности. Рассматриваются вопросы распределения «зон» ответственности между Министерством сельского хозяйства и местными исполнительными органами. Все подходы будут широко обсуждены с общественностью, ассоциациями, союзами и агробизнесом», - отметил Рустем Курманов.

Вице-министр добавил, что в 2022 году будет внедрена государственная информационная система субсидирования, которая позволит решить вопрос получения субсидий без взимания платы за получение государственной услуги, обеспечить выдачу всех субсидий на базе одной системы и создать условия для справедливого распределения средств.

Председатель Совета напомнил вице-министру сельского хозяйства о необходимости приведения Национального проекта по развитию АПК на 2021-2025 годы в соответствие с Предвыборной программой партии. В частности, нацпроектом снижено значение показателя по обеспеченности рынка сахаром, не включен показатель по освоению 600 тысяч гектаров новых орошаемых земель и другое.

Также члены Совета рассмотрели работу Министерства по предоставлению кредитов населению на реализацию бизнес-проектов в сельских населенных пунктах и малых городах в рамках Государственной программы «Еңбек».

Как сообщил вице-министр, плановый показатель по предоставлению микрокредитов 8 тысячам граждан для открытия собственного бизнеса будет достигнут до конца года.

Кроме того, члены Совета отметили, что имеются риски по неисполнению ряда показателей Дорожной карты на 2021 год по исполнению Предвыборной программы партии в части увеличения объема экспорта продукции АПК в 1,3 раза и обеспечению внутреннего рынка основными продовольственными товарами собственного производства.

По итогам заседания Министерству сельского хозяйства рекомендовано выработать меры по переориентированию субсидий на конечный результат для увеличения производства животноводства, растениеводства и выпуска готовой продукции, а также исполнению в срок всех пунктов Дорожной карты.



