Эффективность работы госоргана будет оцениваться по индикатору «встречи с населением» в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Акиматам необходимо повышать эффективность решения вопросов на местах. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Встречи акимов еще более ожидаемы обществом, поскольку должны решать максимально широкий круг вопросов. Теперь они проводятся в новом формате. Аким сам регулярно приезжает на встречи в районы. Это позволяет значительно увеличить число участников, решить больше вопросов», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Кабмина добавил, что по отчетам решаемость вопросов акимами составляет очень высокий процент – почти 99%.

Самыми эффективными регионами по решению проблем населения являются Актюбинская, Костанайская области и г. Алматы.

Все еще низкие показатели у Алматинской, Западно-Казахстанской и Атырауской областей.

«С этого года эффективность работы государственного органа будет оцениваться по индикатору «Встречи с населением». Это выявит результативность их проведения. В то же время, информационная система «е-Өтініш» дает несколько иную картину по обращениям граждан. Всего за 2022 год через эту систему рассмотрено более 1 млн 700 тысяч обращений. Из них 82% приходится на местные исполнительные органы. Во втором полугодии прошлого года количество поступивших обращений граждан в адрес местных исполнительных органов увеличилось на 16%. Это говорит о том, что часть вопросов не была решена на местах. И люди вынуждены были решать свои проблемы через систему «е-Өтініш», - подчеркнул Алихан Смаилов.

Согласно озвученным данным, лидерами по количеству жалоб стали города Алматы и Астана, Карагандинская и Актюбинская области.

При этом, наибольшая доля жалоб от заявителей на принятые административные акты, действия или бездействия государственных органов - по вопросам строительства, транспорта и коммуникаций, жилищно-коммунального хозяйства и бытовое обслуживание населения.

«Исходя из этого анализа можно отметить, что акиматам необходимо повышать эффективность решения вопросов на местах. Тогда мы увидим снижение обращений через электронную систему», - добавил Алихан Смаилов.

В этой связи Премьер-Министр дал ряд поручений:

Первое. Министрам и акимам необходимо повысить результативность проводимых встреч с акцентом на оперативное решение вопросов.

Надо разработать карту проблемных вопросов в разрезе каждого центрального и местного исполнительного органа, чтобы системно подходить к решению сложных вопросов.

Второе. Ввести в практику регулярное проведение встреч с целевыми группами с исчерпывающим решением поднятых вопросов.

Третье. Все встречи, анонсы об их проведении, а самое главное – решенные вопросы – должны широко освещаться в прессе, в социальных сетях.

«Министерству информации и общественного развития нужно оказать максимальное содействие освещению встреч с населением и тому, как решаются поднимаемые вопросы. Казахстанцы должны видеть пути решения даже самых сложных вопросов», - заключил Алихан Смаилов.



