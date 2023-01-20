Эффективность политических партий: Какие инициативы были внедрены в жизнь общества

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По мнению экспертов, политическое участие граждан очень важно для развития демократического общества. О политической активности граждан любого общества можно, в том числе судить по результатам деятельности партий. Мы проанализировали деятельность партий за прошедший период, отраженную в отрытых источниках и обзорных материалах. И посмотрели, насколько эффективным было продвижение партийных инициатив, и какие из них воплотились в жизнь казахстанского общества. В фокус внимания попали партии, находящиеся в представительных органах власти, а также новая партия «Байтак». Подробности, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл»

В числе партий, попавших в обзор, Народно-демократическую патриотическую партию «Ауыл» можно назвать одной из самых представленных в регионах. На 1 января 2023 года численность членов партии составила почти 300 тысяч. Председатель партии – Али Бектаев.

В беседе с аналитическим обозревателем МИА «Казинформ», заместитель председателя партии «Ауыл» Анас Баккожаев отметил, что, основными задачами партия определяет для себя участие в политической жизни общества и законотворческой деятельности, а также реализацию программ, направленных на развитие аграрного сектора и сельских территорий.

За 6 лет с 2016 года, за счет членов партии из числа предпринимателей в более 200 сельских населенных пунктах были построены и отремонтированы спортивные объекты с обеспечением заработной платы работников. Такая помощь обеспечивается во всех регионах, более интенсивно в Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях.

По данным открытых источников о деятельности партии, депутаты маслихатов от НДП «Ауыл» в Западно-Казахстанской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской областях участвовали и внесли лепту в решение вопросов протяжки дорог, водоснабжения и газификации.

Партия активно продвигает вопросы в сфере агропродовольственной политики. Кроме того, «Ауыл», как и другие партии, реализует экологические и другие социально значимые акции.

Это можно наблюдать по основным итогам деятельности партии за 2022 год. Так, партия строит объекты социальной и инженерной инфраструктуры в селах в рамках своего проекта «Жаңа Қазақстанға жаңа ауыл», а также предоставляет жилье сельским труженикам и социально уязвимым слоям населения.

2022 год у партии «Ауыл» был насыщен реальной работой. «Ауыловцы» приняли посильное участие в оказании гуманитарной помощи жителям Экибастуза, которые остались без тепла из-за аварии на ТЭЦ.

Из крупных и видных мер партии в прошлом году можно отметить открытие многоцелевого спортивного комплекса в селе Атамекен Туркестанской области.

Важными мероприятиями партии в 2022 году стали и экспертные встречи по вопросам развития АПК и в целом сельского хозяйства. Наиболее заметными стали Республиканский форум передовиков труда, Конференция сельских товаропроизводителей, встречи с бизнесменами по вопросам создания Фонда развития сел и другие.

В целом, можно сказать, используя свои ресурсы в регионах, партия старается участвовать в решении вопросов финансирования инфраструктурных проектов на селе.

«Ауыл» активно участвует в электоральных процессах. С 2016 года партия участвует во всех выборах.

Осенью 2022 года партия «Ауыл» приняла участие в выборах Президента РК, выдвинув своего кандидата. А региональные филиалы активно включены в работу по выдвижению своих кандидатов на выборах сельских акимов.

Сейчас партия «Ауыл» не является парламентской, однако, многие идеи и предложения, вносимые членами партии реализуются на практике.

Это особенно заметно в сельскохозяйственной отрасли - продвижение вопросов кооперации, изменение механизма сусбидирования отрасли и так далее. В настоящее время члены партии вошли в соответствующие рабочие группы, а заместитель председателя партии Анас Баккожаев возглавил общественный совет при Министерстве сельского хозяйства РК.

«Ближайшие планы партии связаны с активизацией своей работы по развитию сельских территорий. В текущем году филиалы и активисты приступят к выработке новых подходов и экономических моделей развития», - поделился планами Анас Баккожаев.

По его словам, инициативы однопартийцев и селян по этим вопросам очень приветствуются внутри самой партии.

Демократическая партия Казахстана «Ак жол»

Данная партия имеет 20 филиалов в областных центрах и в городах. Численность по последним данным составляет около 255,8 тысяч человек. Из них 64 % мужчин и 36 % женщин. Молодежь составляет 11% от всех членов партии.

Партия действует больше 20 лет и была зарегистрирована в апреле 2002 года. Нынешний ее руководитель - Азат Перуашев.

С 2012 года «Ак жол» является парламентской партией и имеет депутатскую фракцию в Мажилисе Парламента, позиционирует себя «конструктивной оппозицией».

Основной упор в своей деятельности партия делает на поддержку предпринимательства, как главного инструмента увеличения источников дохода населения.

«Мы подошли к той черте, когда перемены в экономике уже невозможны без политических реформ, и это связано с монополизацией и огосударствлением обеих сфер. Но в свою очередь, без экономической опоры либеральные политические реформы рискуют завязнуть в лозунгах. Поэтому экономические реформы необходимы, как материальное содержание реформ политических. А двигателем этих реформ может выступать только массовый класс частных предпринимателей и бизнесменов, выражающих интересы открытости и честной конкуренции в экономике и обществе», - говорит председатель «Ак жол» Азат Перуашев.

В сентябре 2022 года руководитель партии поднимал ряд вопросов по защите бизнеса на заседании в Генеральной прокуратуре.

Есть ощутимые результаты работы партии.

После десяти лет работы партии с Правительством по вопросу необходимости введения дифференцированных ставок налогов (по примеру Евросоюза и стран ОЭСР), в Послании Президента 1 сентября 2022 года отражены прямые поручения разработать новый Налоговый кодекс и ввести дифференцированные ставки.

Кроме того, в партии поднимались вопросы необоснованности введения некоторых акцизов, проводили конференцию по обсуждению законопроекта о восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан, а также обсуждали проблемные вопросы обрабатывающей промышленности.

Еще одним приоритетом своей деятельности партия определяет противодействие коррупции и деофшоризацию (возврат незаконно выведенных средств в страну – прим.ред.).

Только на уровне депутатских запросов эта проблема ставилась партией не один десяток раз. В запросах фракции ДПК «Ак жол» регулярно поднимались конкретные вопросы возврата казахстанских капиталов из Кипра (в 2013 году), Швейцарии (в 2015 году), обстоятельства так называемого «панамского списка» (в 2016 году) и «Райского досье» (в 2017 году).

Депутаты «Ак жол» обсуждали проблематику деофшоризации не только с казахстанскими госорганами, но и на встречах с членами Европарламента и другими коллегами в Брюсселе, Цюрихе, Пекине, Риге, Лондоне, Сингапуре и т.д.

Партия также выступает за демократию и парламентаризм, подотчетность госорганов и социальную справедливость.

Партия «Ак жол» (равно, как и другие партии) предлагала внедрить прямую выборность акимов всех уровней. Это требование содержит Политическая программа партии. Выборы сельских акимов проведены в 2021 году. Следующим шагом станут выборы акимов районов, которые пройдут в 2024 году.

В целом, только руководителем фракции Азатом Перуашевым в 2021-2022 годы было предложено более 550 поправок в порядка 30 законопроектов. Из них 200 правок было поддержано. Другие члены фракции направили около 1000 поправок в различные законопроекты, более 500 из них были приняты.

Это законы, касающиеся повседневной жизни граждан – закон о республиканском бюджете, поправки в закон о налоговом кодексе по разным вопросам (транспорт, противодействие коррупции), о выборах, промышленной политике, закупках, социальной защите отдельных категорий граждан, развитии земельных отношений и так далее.

Народная партия Казахстана

Численность Народной партии Казахстана составляет около 150 тысяч человек. Однако организация стремится представлять и защищать интересы большинства казахстанских граждан.

«Мы выражаем политическую волю наемных работников и безработных, бюджетников и представителей МСБ, социально незащищенных семей, пенсионеров и молодежи, а также представителей других социальных страт. Словом, мы - партия народа», - говорит председатель НПК Ермухамет Ертысбаев.

Основной принцип, за который выступает НПК – это социальная справедливость, народовластие и, как следствие, повышение благосостояния народа. Партия старается добиться этого путем прямого участия в формировании действующей политики Казахстана.

Народная партия принимает активное участие в главных политических событиях страны.

Так 5 июня 2022 года состоялся общереспубликанский референдум, на котором были приняты поправки в Конституцию РК.

НПК сразу включилась и провела большую работу в поддержку этого референдума.

Как считает актив партии, результат этой работы стал весомым вкладом в итоги всенародного голосования - реформы, предложенные Главой государства, поддержали 77% избирателей, а явка превысила 68%.

Еще одним значимым результатом своих усилий в 2022 году партия считает закрепление в Основном законе нормы о том, что именно народ, а не государство, является собственником земли и природных ресурсов.

В планах партии продолжить работу по предложениям по вопросам реформы пенсионной системы (в том числе снижению пенсионного возраста для женщин до 58 лет), а также обязательной ежегодной индексации пенсий, стипендий и социальных выплат из бюджета до реального уровня инфляции.

Казахстанская зеленая партия «Байтак»

Совсем недавно в Казахстане зарегистрировалась новая партия – Казахстанская зеленая партия «Байтак». Пока ее численность составляет порядка 30 тысяч человек.

Фото: facebook.com/ecoalliance.kz

Главными принципами новой партии ее председатель Азамат Амиртай обозначил патриотизм, гуманизм, социальную справедливость и защиту национальных интересов страны, которые партия основывает на «зеленой повестке».

«Исходя из своих идеологических основ и политической позиции, мы намерены «мыслить масштабно и действовать локально». Поэтому, позиционируем себя, как «Партия конкретных (малых, но важных) дел», которая от выборов до выборов - «пашет», а во время выборов – докладывает гражданам о своей работе и получает заслуженные результаты», - сказал председатель Казахстанской зеленой партии «Байтақ» Азамат Амиртай в интервью аналитическому обозревателю МИА «Казинформ».

Приоритетными целями были определены – работа с молодежью по развитию «Зеленой идеологии». По мнению лидера партии, именно молодежь наиболее быстро и остро реагирует на проблемы охраны окружающей среды. Другое направление - это создание системы самообеспечения граждан свежей и экологически чистой продукцией, развитие зеленой экономики и инновационных технологий.

Фото:iSock.com

«Мы живем в век инновационных технологий и растущей зеленой экономики. Нефть, газ и другие природные ресурсы нам даны не для отрицания новых технологий и осуществления угроз самой природе и людям, а для увеличения национального богатства и успешного перехода к инновационным технологиям и возобновляемой, зеленной экономике», - считает председатель зеленой партии «Байтак».

По его мнению, преобразования должны идти от корня. А это сохранение природного богатства и биологического разнообразия страны.

Кроме того, партия намерена содействовать развитию гражданского общества в Казахстане и бороться с коррупцией, для этого будет стремиться к увеличению числа участвующих в принятии глобальных решений, а также стараться участвовать во всех уровнях государственной власти.

В планах партии наладить взаимодействие с зелеными партиями и международными природоохранными организациями.

До того, как «Байтак» была зарегистрирована, как партия, объединение продвигало «зеленые» инициативы на протяжении нескольких лет.

В прошлом году партия организовала «Международный экомарафон «Аралға су келе ме?», «зеленый десант» и десятки экологических акций и конференций. Например, одним из таких значимых мероприятий стала международная конференция на тему Арала.

«В итоге - семилетняя деятельность на благо граждан и страны, наш труд и правильно поставленные цели, а также выбранные пути их решения, привели к значимому результату: наша организация получила поддержку значительного числа граждан, и мы смогли зарегистрироваться как политическая партия «Байтақ»», - отметил спикер.

В целом, партия позиционирует себя, как новая партия Справедливого Казахстана.

«До регистрации нашей партии мы обращали внимание общества на строительство незаконных карьеров и на факты нерационального использования природных богатств страны. Отдельно можно сказать о проблемах Алматы и Алматинской области. Мы помогли решить проблемы выбросов ТБО, канализационных ЖБО, эффекта деятельности птицефабрик из-за которых страдали целые районы. Кроме того, мы содействовали решению проблем общественного транспорта Илийского района (Алматинской области – прим. ред.)», - рассказал председатель партии.

А в Туркестанской области активисты партии выявили незаконные карьеры, им удалось приостановить работу недобросовестных недропользователей.

«Мы спасли дендропарк Шымкента. Там возобновили полив деревьев.

В Павлодарской области начали посадку саженцев на 120 га. По всей республике наши волонтеры и активисты партии теперь регулярно высаживают саженцы разного вида - дуб, карагач, ясень, клен, хвойные деревья. В целом, за несколько лет работы, мы приобрели большой опыт по посадке саженцев, а также по борьбе с незаконным использованием недр», - отметил Азамат Амиртай.

В планах партии внедрять принципы цикличной экономики. Это будет важным шагом на пути перехода на «зеленую экономику». Кроме того, как считает лидер новой партии, нужно далее продвигать внедрение стратегии «ESG» и спасение «Арала».

Появление большего количества партий в обществе - один из признаков демократического общества

Всего в Казахстане 6 политических партий, зарегистрированных в Центральной избирательной комиссии. Это Общественное объединение (ОО) «Партия Amanat», ОО «Демократическая партия Казахстана «Ақ жол», ОО «Народная партия Казахстана», ОО «Общенациональная социал-демократическая партия», ОО «Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл»» и ОО «Казахстанская зеленая партия «Байтак»». Пока готовился материал, появилась информация, что 18 января 2023 года была зарегистрирована еще одна партия ОО «Партия Respublika» в Министерстве юстиции.

При этом, по данным Министерства юстиции РК, три из них прошли в Парламент - «Amanat», «Ак жол», НПК - представители этих партий вошли в число депутатов. Другие партии заняты организационной работой.

Всего за последние три года 18 инициативных групп претендовали на роль партий.

Напомним, 16 марта 2022 года Главой государства было предложено снизить порог для регистрации партий в 4 раза - с 20 тысяч до 5 тысяч человек, также снизить в 3 раза минимальную численность региональных представительств с 600 до 200 человек. Кроме того, в 2021 году порог для прохождения партий в Парламент был снижен с 7 до 5%. Эту правку Президент предложил внести в начале 2021 года.

После упрощения процедур регистрации партий, количество партий в стране увеличивается и имеет продолжительную тенденцию к росту. Членство в партии является одним из инструментов участия в политической жизни страны. Чем больше партий, представляющих на политическом поле интересы разных социальных групп, тем более полной будет картина жизни государства и общества.

По мнению экспертов, на сегодня в Казахстане правовые и политические условия для политической конкуренции имеются на всех уровнях. Граждане могут участвовать в формировании и работе как центральных, так и местных органов власти. Государство сделало шаг в сторону децентрализации власти, расширения политических прав и свобод граждан. Теперь ключевой вопрос заключается в том, насколько эффективно граждане воспользуются предоставленными возможностями.



