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    Эффективное управление водными ресурсами требуют взаимодействия и за пределами ЦА – Кайрат Сарыбай

    21 Декабря 2022, 12:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Управление миграционными потоками, борьба с бедностью, привлечение внешней экономической помощи – все это требует хорошей координации в многосторонних рамках. Об этом заявил генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай, выступая на сессии первого Центрально-Азиатского медиафорума в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вопросы эффективного и справедливого управления водными ресурсами в контексте глобального изменения климата требуют неординарного реагирования и эффективного взаимодействия со странами бассейна и за пределами Центральной Азии. Вопросы энергетической и продовольственной безопасности тесно связаны с ними», - сказал Кайрат Сарыбай.

    Спикер добавил, что управление миграционными потоками, борьба с бедностью, привлечение внешней экономической помощи и наоборот – оказания такой помощи, все это требует хорошей координации в многосторонних рамках.

    «Наша организация может это обеспечить. Шестой саммит организации был проведен в Астане и были приняты два важных документа – это план действий СВМДА по реализации глобальной контртеррористической стратегии и сотрудничество СВМДА в области безопасности с использованием информационно-коммуникационных технологий. СВМДА также имеет традиционное понимание безопасности и инновационное», - отметил Кайрат Сарыбай.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Центральная Азия СМИ Безопасность Вода СВМДА
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