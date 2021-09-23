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    ЕЭК рассмотрит предложения Казахстана по изменению техрегламента на табачную продукцию

    23 Сентября 2021, 13:04

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Евразийская экономическая комиссия совместно со странами Евразийского экономического союза рассмотрит предложения Республики Казахстан о внесении изменений в технический регламент на табачную продукцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

    Было установлено, что Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» противоречит требованиям, установленным на наднациональном уровне и обязательным к применению странами союза.

    По результатам работы департамента функционирования внутреннего рынка ЕЭК, основой которой стали обращения ряда представителей казахстанского бизнеса, зафиксировано несоответствие указанного нормативного акта статьям 52 и 53 Договора о ЕАЭС.

    Тем не менее, при обсуждении вопроса была отмечена целесообразность принятия комплексного решения, направленного на актуализацию положений союзного техрегламента на табачную продукцию, в том числе по требованиям к табаку для кальяна. В основу решения был заложен один из основополагающих принципов технического регулирования союза – защита жизни и здоровья граждан ЕАЭС.

    «Евразийская экономическая комиссия в очередной раз продемонстрировала готовность принимать комплексные решения, направленные как на защиту жизни и здоровья граждан союза, так и на соблюдение принципов четырёх свобод», прокомментировал решение министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Экономика ЕАЭС
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