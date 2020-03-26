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    ЕЭК обнулил таможенные пошлины на средства индивидуальной защиты

    26 Марта 2020, 00:01

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Вступило в силу решение Евразийской экономической комиссии по беспошлинному ввозу на территорию стран-членов ЕАЭС средств индивидуальной защиты и медицинских средств, необходимых для борьбы с новой коронавирусной инфекцией, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По итогам состоявшего в Москве внеочередного заседания Совета ЕЭК член Коллегии (министр) по торговле Андрей Слепнев сообщил, что принятое решение предполагает обнуление таможенных пошлин на широкую номенклатуру продукции и повысит ее доступность для органов здравоохранения стран Союза.

    «В течение недели отработаем финальный перечень по товарам, по которым будет также обнулена тарифная защита и снижены пошлины. Это касается продуктов питания, детского питания, детских товаров широкой номенклатуры, медицинских средств, лекарств и компонентов для их производства», - сообщил А.Слепнев.

    Кроме того, он добавил, что ЕЭК приняла решение о запрете вывоза за пределы ЕАЭС широкого спектра средств индивидуальной защиты.

    «Данное решение необходимо для того, чтобы у нас был надежный баланс по таким средствам как маски, очки, защитные костюмы, и не было опасности вывоза таких товаров за пределы ЕАЭС», - сказал министр.

    Также была достигнута принципиальная договоренность о проведении консультаций заинтересованных органов в случае, если в какой-либо из стран объединения возникает дефицит. Это поможет обеспечить решение адресных обращений по взаимным поставкам и оказанию гуманитарной помощи. Одновременно стороны рассмотрели ряд вопросов об обеспеченности розничных точек продаж товарами первой необходимости, средствами гигиены и продуктам питания.

    Внеочередное заседание Совета ЕЭК было посвящено рассмотрению вопросов о действиях стран Союза в связи распространением новой коронавирусной инфекции, а также предложений по первоочередным мерам на уровне ЕАЭС в гуманитарной и экономической областях.


    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

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