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    Единый закупщик электроэнергии начнет работать в Казахстане с 1 июля

    30 Мая 2023, 14:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 1 июля 2023 года в Казахстане начнет работать Единый закупщик электроэнергии. Об этом сообщил вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Учитывая текущее положение в отрасли, а именно: плановые дисбалансы в системе, прогнозируемый дефицит электрической энергии, неравные условия конкуренции из-за разных тарифов энергопроизводящих организаций и планы по строительству новых источников генерации, в том числе ВИЭ, вводится модель централизованной покупки и продажи электрической энергии – Единый закупщик электроэнергии, который позволит исключить спекулятивные операции при покупке и продаже электроэнергии, сократить непродуктивных посредников», – сказал Ж. Нурмаганбетов.

    По его словам, новая модель позволит также минимизировать отклонения межгосударственных сальдо перетоков электрической энергии на границе с сопредельными энергосистемами за счет ухода от формирования суточных графиков на основе технической возможности электрических станций к фактическим графикам потребителей.

    Кроме того, Единый закупщик электроэнергии поможет обеспечить балансирование высоких тарифов вновь вводимых источников генерации и цен импортной электроэнергии во время дефицита и текущих тарифов действующих станций, а также, в перспективе, осуществить выравнивание тарифов на электроэнергию между регионами.

    Как сообщил вице-министр, Единый закупщик электроэнергии будет осуществлять за сутки вперед плановую покупку электрической энергии от отечественных электростанций путем проведения централизованных торгов на электронной площадке централизованных торгов. Внедрение модели Единого закупщика планируется с 1 июля текущего года.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Энергетика Минэнерго РК
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