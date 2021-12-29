Единый геопортал Казахстана – софт для дальнейшего развития - Турлыбек Мусабаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Единый геопортал инфраструктурных данных государственного градостроительного кадастра (ЕГИД ГГК) даёт большое преимущество в деле учёта земель, планирования и мониторинга строений и систем инженерных коммуникаций. О том, как развивались территории современного Казахстана за последние 30 лет, МИА «Казинформ» рассказал Генеральный директор РГП «Госградкадастр» Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК, доктор технических наук, профессор ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Турлыбек Мусабаев.

Обустройство и развитие территорий независимой республики было трудоёмким и многозадачным делом для работников сферы градостроительного планирования и кадастра с самого начала 90-х, когда все системы жизнеобеспечения городов существовали разрозненно друг от друга, порой даже без электронных карт регионов и информации о землях и их инфраструктуре. Именно тогда была поставлена стратегическая задача устранения дисбаланса в развитии регионов и построения единой взаимоувязанной системы градостроительного планирования с учётом эффективного использования трудовых и природных ресурсов. Сегодня у нас вся информация доступна в формате электронных данных. О том, как развивались территории современного Казахстана за последние 30 лет, и что нам дают единые автоматизированные базы данных градкадастра рассказал Генеральный директор РГП «Госградкадастр» Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК, доктор технических наук, профессор ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Турлыбек Мусабаев.

- Турлыбек Туркпенович, расскажите, что изменилось в государственной градостроительной политике и кадастра за последние годы?

- У нас много новостей! Но, давайте обо всем по порядку. Самым важным моментом для принятия дальнейших решений стало утверждение Генеральной схемы организации территории Казахстана. Тогда к ее разработке мы привлекли ведущие отечественные и зарубежные научные и проектные организации. Этот документ стал инструментом для принятия оптимальных управленческих решений в вопросах обустройства страны.

Он был детализирован в Межрегиональных схемах территориального развития регионов таких крупных мегаполисов и их окраин, как Столичная, Алматинская, Шымкентская, Актюбинская агломераций. Мы брали за основу международный опыт, к примеру проект «Большой Париж».

Если вы слышали, проектом «Большой Париж» интересуются многие страны и города – Москва, Пекин, страны Персидского залива, Бразилия, потому как у всех крупных мегаполисов схожие проблемы, в первую очередь с транспортными нагрузками, далее уже с инженерными инфраструктурами и динамично развивающимся строительным сектором. А ведь все это взаимосвязано. Естественно, мы адаптировали этот опыт к местным региональным особенностям.

Сегодня Межрегиональные схемы территориального развития крупных агломераций Казахстана содержат проектные решения совершенствования организации территорий с учётом экономической специализации этих регионов, трудовых и природных ресурсов и возможностей, решения по кооперации регионов.

И, самое важное, вся эта информация доступна в единой базе государственного градостроительного кадастра, который является одним из основных элементов «Цифрового Казахстана». Его данные регулярно актуализируются и направлены на обеспечение госорганов, бизнеса и населения актуальной информацией об объектах недвижимости, подземной и надземной инженерной инфраструктуры.

Автоматизированная информационная система государственного градостроительного кадастра (АИС ГГК) – это инструмент для мониторинга размещения объектов на территории региона с такими данными, как сети водоснабжения, канализации, водоотведения, электроснабжения, связи, газоснабжения, теплоснабжения, уличного освещения, организации дорожного движения и других данных.

- Кому доступны эти данные? И как работает система?

- Конечно же, есть определенный уровень секретности некоторых объектов и их инфраструктуры. Однако же, с 2020 года в тестовом режиме запущен открытый контур – Единый геопортал инфраструктурных данных государственного градостроительного кадастра (ЕГИД ГГК). Он представляет собой картографический сервис отображения различных геоинформационных слоёв и данных, в том числе субъектов естественных монополий, и на данный момент обеспечен беспрепятственный доступ бизнеса к этим сведениям.

Развитие данного геопортала предполагает интеграцию всех отраслевых информационных систем центральных госорганов, геопорталов акиматов, систем отраслевых кадастровых и других служб, а также субъектов естественных монополий, для работы с инфраструктурными данными.

В рамках портала можно мониторить и планировать системы инженерных и транспортных коммуникаций, жилые постройки, административные здания, социальные и другие объекты. При подключении к базе данных инвентаризации возможно оценить, насколько застроен населенный пункт, а также узнать обеспеченность инженерными коммуникациями. Благодаря ему органы архитектуры могут осуществлять разработку генеральных планов и планов детального планирования. В системе есть слой градостроительной документации, где определены функциональные зоны, границы планируемой застройки – так называемые, «красные линии», вплоть до отдельно стоящих зданий, социальных объектов. Эти данные постоянно актуализируются и ни одно изменение не возможно без внесения соответствующей информации в данную базу.

- Каковы планы дальнейшего развития сферы градостроительного кадастра?

- Сегодня у нас развита филиальная сеть госградкадастра. Это головное предприятие и его филиалы в 15 регионах, которые оказывают для организаций, населения и бизнеса такие услуги, как сбор, обработка, внесение и представление сведений из градкадастра, в том числе по выдаче разрешительной документации для строительства, технических условий для подключения к источникам жизнеобеспечения, разработки и реализации генеральных планов, проектов застройки и их регламентов, инвентаризации инженерных коммуникаций. За период функционирования филиалами оказано более 30 000 кадастровых услуг населению и бизнесу.

Дальнейшее развитие автоматизированной системы государственного градостроительного кадастра предусматривает реализацию функционалов для мониторинга процессов проектирования, строительства, эксплуатации и утилизации объектов. Согласно нашим расчётам, вывод работы этой системы на полную мощность позволит сократить расходы из-за аварийности сетей на 20%, увеличить поступление налоговых платежей на 14%, сэкономить затраты на создание инфраструктур до 15%.

Опять так и, любое мероприятие при изменении облика территории будет оставлять свой «цифровой след», что позволит анализировать предстоящие изменения или последствия этих изменений.

Всеми этими мерами обеспечивается эффективное планирование и мониторинг целевых трансфертов в регионы на строительство жилья, инженерных коммуникаций, дорог, обеспечивается экономия затрат на данные мероприятия.

- Спасибо за подробнейшие и полезнейшие сведения! Желаем Вашему коллективу в Новом году новых достижений!

- Благодарю! Всем нам желаю в Новом году успехов, роста и развития!