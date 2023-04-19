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    Единый Центр приема граждан запустят в Казахстане

    19 Апреля 2023, 12:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане готовят к запуску единый Центр приема граждан, который позволит задать стандарт прямой коммуникации первых руководителей центральных госорганов с гражданами. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном совещании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня Администрацией совместно с Правительством готовится к запуску единый Центр приема граждан, который позволит задать стандарт прямой коммуникации первых руководителей центральных госорганов с гражданами. Акимы должны выстроить аналогичную работу на местах», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства отметил, что качество всей вертикали коммуникаций с населением должно обеспечить Правительство.

    «Методологию и контроль возлагаю на Администрацию Президента», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Президент добавил, что у каждого региона есть своя специфика и «болевые точки».

    «К сожалению, зная о своих проблемах на местах, акимы не всегда готовы своевременно оценить риски, взять на себя ответственность и принять своевременное решение. Только с начала года в общественной приемной Администрации Президента было принято 811 человек, из них 730 – вне графика. Это представители практически всех регионов. Поток обращений на имя Президента за последние три года вырос в два раза», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Правительство РК Другие государственные органы Общество
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