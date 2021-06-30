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    Единую систему поиска работы запустят на территории ЕАЭС

    30 Июня 2021, 15:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 июля 2021 года в промышленную эксплуатацию будет запущена унифицированная система поиска работы на территории Евразийского экономического союза «Работа без границ». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    «Работа без границ» – это поисковая система для получения доступа к информации о свободных рабочих местах и соискателях вакансий в информационных системах государств – членов ЕАЭС.

    «Для одновременного запуска общей интеграционной системы совместно с зарубежными коллегами были подготовлены основные информационные системы по поиску работы на территории государств-членов: армянская информсистема «Горц», информпортал госслужбы занятости Республики Беларусь, кыргызский портал «Занятость», информсистема «Работа в России», и, конечно, наш портал «Енбек», – рассказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов.

    Общая система позволит соискателям и работодателям со всего ЕАЭС искать себе место работы или сотрудников по вакансиям и резюме, собранным, верифицированным и опубликованным на национальных биржах труда.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Занятость Молдова ЕАЭС
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