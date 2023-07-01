Единую родословную книгу тазы и тобе будут вести в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вступил в силу Закон РК по вопросам сохранения и воспроизводства казахских пород собак. 3 января был принят Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам сохранения и воспроизводства казахских пород собак», которым установлены правовые, организационные и экономические основы осуществления деятельности в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Министерство экологии и природных ресурсов определено уполномоченным органом в этой сфере.

В законе заложены компетенция уполномоченного органа по утверждению нормативно-правовых актов, в том числе по определению Национального центра казахских пород собак.

Создаваемый впервые в Казахстане Национальный центр казахских пород собак тазы и тобет является структурным подразделением РГКП «ПО «Охотзоопром» Комитета лесного хозяйства и животного мира.

Наццентром будут отобраны наиболее подходящие стандарту, в том числе экстерьерно-конституциональным характеристикам и иным качествам собаки казахских пород тазы и тобет, от которых в дальнейшем выведут чистопородные экземпляры. К работе центра будут приглашаться ученые и квалифицированные кинологи.

Также в Национальном центре будут разработаны государственные научно-технические программы в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак, проводиться обучение экспертов и специалистов-кинологов. В соответствии с разработанными стандартами, будет вестись единая родословная книга тазы и тобет, а также выдача свидетельства о происхождении.

Комитетом создана рабочая группа, куда вошли представители уполномоченного органа, научных и общественных организаций, эксперты кинологи, заводчики казахских пород собак. В настоящее время ими разработаны структура, штатное расписание и квалификационные требования для работников Национального центра.

Президентом также была поставлена задача – добиться международного признания тазы и тобет как исконно казахских пород.

В мае в бельгийском городе Тюэн прошли переговоры президента Союза кинологов Казахстана с руководством Международной кинологической федерации (FCI). В рамках встречи была подана официальная заявка на полноправное членство СКК в FCI. Этот вопрос будет рассматриваться на генеральной ассамблее FCI 21-22 августа 2023 года в Женеве (Швейцария).