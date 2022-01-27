Единую платформу для продажи стрессовых активов создадут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка разработало законопроект, который позволит создать постоянные механизмы очистки финансового сектора от стрессовых активов на рыночных принципах и вовлечения их в экономический оборот, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт агентства.

21 января 2022 года Глава государства на встрече с представителями отечественного бизнеса поручил Агентству по финансовому регулированию совместно с правительством создать цифровую платформу и инфраструктуру, сформировать вторичный рынок покупки и продажи стрессовых активов, создать стимулы, включая налоговые, для их приобретения.

«С учетом выработанных рекомендаций Агентством разработан законопроект, который позволит создать постоянные механизмы очистки финансового сектора от стрессовых активов на рыночных принципах и вовлечения их в экономический оборот.

В частности, предлагается расширить список покупателей стрессовых активов для участия частных инвесторов. Законопроектом предусмотрено создание сервисных компаний, которые будут осуществлять доверительное управление стрессовыми активами», - сказано в сообщении ведомства.

Для защиты прав заемщиков все действующие законодательные ограничения по взаимоотношениям с заемщиками будут распространяться на новых инвесторов и сервисные компании. Кроме того, законопроект нацелен на стимулирование банков вовлекать взысканное имущество в экономический оборот. Для этого предлагается установить трехлетний срок нахождения такого имущества на балансах банков.

Другой приоритетной задачей являются формирование полноценной инфраструктуры для рынка стрессовых активов, что включает построение площадки для свободной купли-продажи стрессовых активов и обеспечение прозрачности информации для участников рынка.

В настоящее время отдельные игроки рынка работают через локальные платформы по продаже стрессовых активов. В тоже время, международный опыт показывает, что продавцы могут получить более высокую стоимость за счет прямой продажи проблемных кредитов и взысканных активов через единую электронную платформу.

Единая платформа будет способствовать преодолению «информационной асимметрии» между продавцами и инвесторами, и будет выступать в качестве общедоступного источника информации о реализуемых стрессовых активах. Платформа позволит сузить существующий ценовой разрыв между спросом и предложением на рынке и расширить базу инвесторов, заинтересованных в приобретении стрессовых активов, сформировать вторичный рынок покупки и продажи стрессовых активов.

В первую очередь, платформа должна являться консолидатором данных, включая информацию об отдельных кредитах и активах, а также данные о ценах сделок для целей бенчмаркинга. Кроме того, платформа может стандартизировать процесс транзакций, что повлечет снижение транзакционных издержек и обеспечит устранение барьеров для входа на рынок стрессовых активов потенциальных инвесторов.

Агентством совместно с Национальным Банком и Правительством Республики Казахстан будет проработан вопрос создания единой платформы по покупке и продаже стрессовых активов, обеспечивающей открытый доступ для всех заинтересованных инвесторов и держателей проблемных кредитов.