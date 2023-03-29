Едил Жанбыршин возглавил Комитет по вопросам экологии и природопользованию в Мажилисе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Едил Жанбыршин избран председателем Комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кандидатуру Едила Жанбыршина поддержали большинство депутатов путем открытого голосования.

Жанбыршин Едил Терекбайулы родился в 1966 году в селе Таучик Мангистауского района Мангистауской области.

В 1990 году с отличием окончил Алма-Атинский энергетический институт по специальности «Тепловые электрические станции». Доктор технических наук по специальности «Геоэкология», доцент, член-корреспондент Академии естественных наук РК, академический советник Национальной инженерной академии РК.

В 2019 году с отличием закончил магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по направлению «Государственное и муниципальное управление» (программа – «Общественные связи и медиаполитика»).

Трудовую деятельность начал в 1990 году ассистентом кафедры «Тепловые энергетические установки» Алма-Атинского энергетического института.

С 1992 по 1993 год - ведущий специалист Министерства образования Республики Казахстан.

С 1993 по 1995 годы - старший преподаватель, доцент, ученый секретарь Актауского политехнического института.

С 1995 по 1999 годы - декан нефтехимического факультета Актауского университета имени Ш. Есенова.

С 1999 по 2000 годы - заместитель директора Актауского филиала Центрально-Азиатского университета.

С 2000 по 2007 годы - директор Актауского филиала Карагандинского государственного университета имени Е. А. Букетова.

С 2006 по 2008 годы - председатель ОО «Маңғыстау облыстық «Қазақ тілі» қоғамы».

С 2007 по 2008 годы - первый заместитель председателя Мангистауского областного филиала Народно-демократической партии «Hyp Отан».

С 2008 по 2011 годы - директор ТОО «Азия Техно Сервис».

С 2011 по 2012 годы - начальник управления Мангистауского областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования.

С 2012 по 2015 годы - аким города Актау.

С 2015 по 2021 годы - советник, заместитель директора ТОО «Азия Техно Сервис».

С января 2021 года – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член фракции партии «AMANAT».

Депутат Мангистауского областного маслихата II (1999-2003) и IV (2007-2012) созывов.

С 2020 года председатель Регионального Совета палаты предпринимателей Мангистауской области, член президиума НПП «Атамекен».

С февраля 2022 года был сопредседателем депутатской группы «Жаңа Қазақстан» в Мажилисе Парламента Республики Казахстан.

Автор трех патентов и трех предпатентов на изобретения Республики Казахстан и более 90 научных, научно-методических и публицистических работ.

За достигнутые результаты в своей трудовой деятельности награжден орденом «Парасат», орденом «Құрмет», юбилейными медалями «10 лет независимости Республики Казахстан», «10 лет Астане», «20 лет независимости Республики Казахстан», «20 лет Конституции Казахстана», благодарственными письмами экс-президента Н. А. Назарбаева и другими медалями, знаками.

Ранее стало известно о том, что председатель партии «AMANAT» Ерлан Кошанов избран председателем Мажилиса Парламента. Его заместителями стали Альберт Рау и Дания Еспаева.



