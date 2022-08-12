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    • ЕАЭС урегулирует разногласия по общему рынку газа

    12 Августа 2022 22:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 12 августа состоялось предметное обсуждение проекта международного договора о формировании общего рынка газа ЕАЭС с участием глав министерств энергетики стран евразийской «пятерки», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

    Министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев, под председательством которого пришли переговоры, отметил существенную динамику в разрешении вопросов, по которым сторонам продолжительное время не удавалось достичь консенсуса.

    В ходе совещания министры энергетики договорились по большей части вопросов повестки: согласовали определения покупателя газа, свободной мощности, трансграничной транспортировки и поставки газа, отдельные вопросы регулирования общего рынка газа и взаимодействия операторов газотранспортных систем.

    Состоялся обмен мнениями и достигнут прогресс в понимании статуса участников общего рынка, обеспечения внутренних потребностей в газе государств-членов, отдельных аспектов исполнения договора на поставку газа.

    Арзыбек Кожошев отметил готовность сторон к конструктивному диалогу: «Поиск решений по неурегулированным вопросам будет продолжен на более высоком уровне для выработки взаимоприемлемых предложений, которые могут стать основой для будущих компромиссов по чувствительным вопросам».

    Руководители уполномоченных органов условились дополнительно проработать отдельные положения международного договора по газу на двусторонней основе для завершения работы над документом и внесения его на рассмотрение органов ЕАЭС.

    Совещание прошло в преддверии Совета Комиссии (запланирован на 19 августа) и Евразийского межправительственного совета (25-26 августа), где планируется обсудить перспективы создания общего рынка газа.







    С уважением,



    Евразийская экономическая комиссия


    Фото: legalhub.online
    #Энергетика #ЕАЭС #Минэнерго РК
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