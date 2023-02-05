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    Дзюдоист Данияр Шамшаев завоевал медаль Большого шлема в Париже

    5 Февраля 2023, 03:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский дзюдоист Данияр Шамшаев выиграл бронзовую медаль на турнире серии «Большой шлем» в Париже (Франция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Шамшаев стал бронзовым призером в весовой категории до 73 килограммов. В схватке за «бронзу» он победил канадского дзюдоиста Артура Маржелидона.

    Также с «бронзой» выступление на турнире закончил представитель Монголии Уранбаяр Одгерел. Серебряную медаль завоевал бразильский дзюдоист Даниэл Каргнин: в финале он уступил «золото» грузину Лаше Шавдатуашвили.

    Это первая медаль Данияра Шамшаева на турнирах под эгидой Международной федерации дзюдо.

    Ранее казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова стала бронзовым призером турнира «Большой шлем» в Париже в весе до 48 кг.


    Фото: olympic.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Дзюдо
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