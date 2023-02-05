Дзюдоист Данияр Шамшаев завоевал медаль Большого шлема в Париже

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский дзюдоист Данияр Шамшаев выиграл бронзовую медаль на турнире серии «Большой шлем» в Париже (Франция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Шамшаев стал бронзовым призером в весовой категории до 73 килограммов. В схватке за «бронзу» он победил канадского дзюдоиста Артура Маржелидона.

Также с «бронзой» выступление на турнире закончил представитель Монголии Уранбаяр Одгерел. Серебряную медаль завоевал бразильский дзюдоист Даниэл Каргнин: в финале он уступил «золото» грузину Лаше Шавдатуашвили.

Это первая медаль Данияра Шамшаева на турнирах под эгидой Международной федерации дзюдо.

Ранее казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова стала бронзовым призером турнира «Большой шлем» в Париже в весе до 48 кг.



Фото: olympic.kz





