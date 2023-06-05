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    Джевдет Йылмаз вступил в должность вице-президента Турции

    5 Июня 2023, 19:34

    АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В Анкаре состоялась церемония передачи полномочий вице-президента Турции. Вице-президент Фуат Октай выразил уверенность в том, что Джевдет Йылмаз продолжит работу, которую он проводил на посту вице-президента на протяжении 159 дней. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    «На посту вице-президента Турции я координировал работу государственных структур в вопросе госбюджета, отслеживал реализацию межгосударственных договоренностей, в том числе с тюркоязычными государствами, тесно контактировал с властями Турецкой Республики Северного Кипра. Уверен, что этот путь продолжит Джевдет Йылмаз», - сказал Октай.

    Он дал высокую оценку итогам майских выборов в стране, определивших курс на дальнейшее развитие Турции, а также выразил благодарность президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за возможность работы в правительстве страны.

    Джевдет Йылмаз подчеркнул решимость к вкладу в дальнейшее процветание Турции. «Для меня честь получить от моего друга Фуата Октая знамя служения турецкому народу», - заверил новый вице-президент.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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