Джевдет Йылмаз вступил в должность вице-президента Турции

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В Анкаре состоялась церемония передачи полномочий вице-президента Турции. Вице-президент Фуат Октай выразил уверенность в том, что Джевдет Йылмаз продолжит работу, которую он проводил на посту вице-президента на протяжении 159 дней. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

«На посту вице-президента Турции я координировал работу государственных структур в вопросе госбюджета, отслеживал реализацию межгосударственных договоренностей, в том числе с тюркоязычными государствами, тесно контактировал с властями Турецкой Республики Северного Кипра. Уверен, что этот путь продолжит Джевдет Йылмаз», - сказал Октай.

Он дал высокую оценку итогам майских выборов в стране, определивших курс на дальнейшее развитие Турции, а также выразил благодарность президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за возможность работы в правительстве страны.

Джевдет Йылмаз подчеркнул решимость к вкладу в дальнейшее процветание Турции. «Для меня честь получить от моего друга Фуата Октая знамя служения турецкому народу», - заверил новый вице-президент.



