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    Джалал-Абад станет вторым экономическим центром Кыргызстана

    30 Июня 2022, 09:34

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Джалал-Абад станет второй после столицы опорной экономической точкой Кыргызской Республики, сообщил председатель Кабинета Министров КР Акылбек Жапаров на заседании Жогорку Кенеша, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Кабмина.

    «Если закрывается окно в Европу, мы готовы открыть ворота в Азию. Кыргызстан - страна, расположенная на стыке трех мощных цивилизаций - Европейской, представленной Россией, многотысячного Китая и пассионарного Ислама. Нельзя забывать мощное притяжение Западной цивилизации, манящей нас долгое время огнями изобилия, законности и порядка. Мы будем основывать нашу политику на национальных интересах», - отметил глава Кабмина.

    По словам Акылбека Жапарова, долгое время развивался север страны, все торговые пути КР шли через Казахстан в Россию. В связи с тем, что две трети генерации электроэнергии проходят в Джалал-Абадской области, закольцованной альтернативной дорогой Север-Юг и развязкой железной дороги Балыкчы - Кара-Кече - Джалал-Абад, принято решение начать строительство второго экономического центра в Джалал-Абаде.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Строительство Экономика Кыргызстан Мировые новости
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