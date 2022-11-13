Двукратно возросло количество детей с аутизмом в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане зарегистрировано более 8,5 тысяч детей с аутизмом. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК-министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня в республике взяты на учет более 175 082 детей с особыми образовательными потребностями, из них с аутизмом – 8796 (5 % от общего количества детей с особыми образовательными потребностями). Следует отметить, что количество детей, состоящих на учете с диагнозом расстройств аутистического спектра, за последние пять лет выросло почти в два раза. В 2018 году выявлено 4707 детей с аутизмом, в 2019 году – 5193, в 2020 году – 6771, в 2021 году – 8796, в 2022 году – более 9 тысяч детей», - написал Серик Жумангарин в своем ответе на депутатский запрос.

Он также сообщил, что с целью подготовки специалистов по сопровождению детей с особыми образовательным потребностями, в том числе детей с аутизмом, в 18 вузах осуществляется подготовка кадров по направлению «Специальная педагогика» (КазНПУ им. Абая, КазЖенПУ, ВКУ им. С. Аманжолова,, СКУ им. М. Козыбаева, ЖУ им. И. Жансугурова, КарУ им. Е. Букетова, ЮКУ им. М. Ауезова, ТарРУ им. М. Дулати, университет «Болашак», АУ им. Х. Досмухамедова, ЮКГПУ, КГУ им. А. Байтурсынова, КУТИ им. Ш. Есенова, Академия «Bolashaq», ППУ им. Ә. Марғулана, АРУ им. К. Жубанова, университет «Мирас»).

С 2021-2022 учебного года обучаются 5447 человек в том числе в бакалавриате – 5004 человека (по госзаказу – 1583), в магистратуре – 402 человека (по госзаказу – 287), в докторантуре по госзаказу – 41 человек. В 2022 году завершили обучение по данной специальности 2562 человека. В вузах разработаны и реализуются 58 программ по специальной педагогике (36 – бакалавриат, 20 – магистратура, 2 – докторантура), в том числе по логопедии, сурдопедагогике, дефектологии.

«К разработке программ по специальной педагогике активно привлекаются педагоги специального, интегрированного и инклюзивного обучения детей с особыми образовательными потребностями, Центров развития ребенка, Домов ребенка, реабилитационных центров, Центров психолого-педагогического и медико-социального сопровождения, психолого-медико-педагогических консультаций и др.», - добавил министр.



