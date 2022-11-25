Двухлетнюю девочку спасли из задымленной квартиры в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в одной из квартир четырехэтажного дома произошел пожар, жильцам пришлось эвакуироваться, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям, 24 ноября в 10:31 пожарные расчеты выехали по адресу: Бостандыкский район, улица Кекилбайулы, дом 129/3.

«Через 6 минут установлено горение балкона открытым пламенем с переходом на комнату квартиры на третьем этаже четырехэтажного дома. Черный густой дым, заполнивший верхний этаж, отрезал пути эвакуации жильцам. Пламя угрожало перейти на квартиру этажом выше. Поступила информация от соседей, что в квартирах заблокированы люди, возможно есть маленький ребенок. Пожарный-спасатель СПЧ-1 Адиль Дауренкулов, находясь в составе газодымозащитной службы, используя подручные средства защиты органов дыхания, вынес из квартиры на четвертом этаже, заполненной едким дымом, двухлетнюю девочку. После осмотра бригадой скорой помощи ее передали родителям», - сообщили в ДЧС.

Из-за пожара покинули свои квартиры около 20 человек. Пожар ликвидировали за 16 минут в 10:53. Жертв и пострадавших нет. Распространения огня на другие квартиры не допущено.

Об оперативных действиях пожарных Бостандыкского района рассказал в своем Instagram известный казахстанский спортсмен, боец ММА Ардак Назаров.

«Друзья, опасность нас подстерегает в любой момент. В течение часа, пока мы тренировались в спортзале, успел вспыхнуть пожар в квартире дома, недалеко от нас. Пожарные спасли ребенка с ограниченными возможностями, семью и ликвидировали пожар. Если бы не быстро прибывшие пожарные, трагедия возможно произошла бы сразу в двух семьях. Пожарного, вынесшего двухлетнего ребенка с ограниченными возможностями, зовут Адиль Дауренкулов. Хотелось бы, чтобы их оценили, ведь только недавно при похожем случае мы потеряли нашего героя Аскара Забикулина. Ведь эти ребята опора своих семей, мы по достоинству должны их поддерживать и оценивать их труд», - написал спортсмен.





20 ноября в больнице скончался пожарный Аскар Забикулин, за жизнь которого несколько суток боролись врачи. Аскар Забикулин участвовал в спасении людей при пожаре в Астане 16 ноября. Во время пожара пострадал и второй пожарный. По факту пожара в Астане проводится служебное расследование. Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении пожарных. Семья Аскара Забикулина получит трехкомнатную квартиру. Одной из улиц столицы будет присвоено имя Аскара Забикулина, также будет установлен его бюст.

