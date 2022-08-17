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    Двухдневный траур объявили в Армении

    17 Августа 2022 02:05

    ЕРЕВАН. ARMENPRESS-КАЗИНФОРМ - По решению премьер-министра Армении Никола Пашиняна с 17 по 18 августа 2022 года в Республике Армения объявлен траур в связи с гибелью людей вследствие взрыва и последующего пожара на территории торгового центра «Сурмалу» в Ереване. Соответствующее решение премьер-министра размещено на сайте e-gov.am, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Armenpress.

    По состоянию на 18:00 часов 16 августа, МЧС Армении продолжает поисково-спасательные работы на территории торгового центра «Сурмалу», где 14 августа произошел взрыв и начался пожар. Три человека числятся пропавшими без вести.

    Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, пожар был локализован 16 августа в 14:38 и потушен в 17:49. По предварительным данным, площадь пожарно-спасательных работ составляет около 1 га. Трехэтажное здание (около 2889 кв. м) обрушилось.

    В результате поисково-спасательных работ обнаружены тела 16 человек.


    Фото: armenpress.am
    #Происшествия #Армения #Мировые новости #Взрыв
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