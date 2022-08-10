Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 478.01 eur/kzt 488.81

    rub/kzt 7.91 cny/kzt 70.76
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Двух тонущих подростков спасли в Актау

    10 Августа 2022 22:06

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Спасатели оказали помощь двум подросткам, которые не могли самостоятельно выбраться на берег. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

    Оба случая спасения произошли 9 августа в вечернее время на берегу 4А микрорайона Актау.

    Девочка и мальчик 2011 года рождения купались в запрещенном месте, не смогли выбраться из воды и начали тонуть. Но сотрудники департамента вовремя подоспели и вытащили детей на берег. Помощь врачей подросткам не понадобилась.

    «ДЧС Мангистауской области просит граждан соблюдать следующие меры безопасности при купании:

    - не купаться и не нырять в не оборудованных и не проверенных местах для купания, так как на дне могут быть камни, мусор и другие опасные предметы;

    - не следует входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

    - не оставлять детей без присмотра в местах купания;

    - при купании не заплывать далеко от берега;

    - не купаться в запрещенных местах.

    Эти простые правила помогут вам и вашим близким безопасно провести летний отдых», - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС региона.


    Фото: www.lada.kz
    #Происшествия #Мангистауская область #ДЧС #Спасение #Актау
    Новости по теме
    Новости по теме
    Беременная женщина скончалась в Атырау в областной больнице
    Тело девочки обнаружено в искусственном водоеме в 3 км от поселка - ДП Костанайской области
    Гибель гвардейца во время бури: травмы и увечья получили еще 14 военнослужащих
    Тело разыскиваемой в Костанае пятилетней девочки нашли
    Популярное
    1 Месторождение Кашаган возобновляет добычу нефти
    2 Тактику поисков пятилетней девочки поменяли в Костанае
    3 Около 18 тыс. нарушений на жамбылских трассах выявили за месяц
    4 Солдат-срочник из воинской части Нацгвардии погиб в Алматинской области
    5 Тело разыскиваемой в Костанае пятилетней девочки нашли