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    Двух шымкентцев задержали с поличным при перевозке синтетики

    30 Марта 2023, 11:20

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В салоне авто у наркокурьеров полицейские обнаружили 2 кг кристаллообразного наркотического вещества «скорость», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города Шымкента.

    Автомобиль марки Toyota Camry оперуполномоченные управления по противодействию наркопреступности задержали при проведении оперативных мероприятий на трассе Шымкент-Ташкент.

    «24-летний водитель и 22-летний пассажир занимались перевозкой синтетических наркотиков на территории Алматинской, Карагандинской областей и Шымкента. Злосчастную работу молодые люди нашли в одном из интернет-мессенджеров, сообщения с координатами местонахождения наркотиков и задания они получали там же», - сообщили в полиции.

    Факт незаконного обращения с наркотическими средствами зарегистрировали в ЕРДР по статье 296 Уголовного кодекса.

    Подозреваемых водворили в ИВС департамента полиции.

    В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление других лиц, причастных к данному преступлению.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Шымкент Борьба с наркотиками
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