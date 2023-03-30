Двух шымкентцев задержали с поличным при перевозке синтетики

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В салоне авто у наркокурьеров полицейские обнаружили 2 кг кристаллообразного наркотического вещества «скорость», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города Шымкента.

Автомобиль марки Toyota Camry оперуполномоченные управления по противодействию наркопреступности задержали при проведении оперативных мероприятий на трассе Шымкент-Ташкент.

«24-летний водитель и 22-летний пассажир занимались перевозкой синтетических наркотиков на территории Алматинской, Карагандинской областей и Шымкента. Злосчастную работу молодые люди нашли в одном из интернет-мессенджеров, сообщения с координатами местонахождения наркотиков и задания они получали там же», - сообщили в полиции.

Факт незаконного обращения с наркотическими средствами зарегистрировали в ЕРДР по статье 296 Уголовного кодекса.

Подозреваемых водворили в ИВС департамента полиции.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление других лиц, причастных к данному преступлению.



