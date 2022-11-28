Двух руководителей медцентров задержали за продажу фиктивных справок в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Двух руководителей медцентров задержали за продажу фиктивных справок в столице. Клиенты заказывали медицинские справки для получения водительских прав на управление транспортными средствами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проведенного комплекса мероприятий полицейскими Астаны задержаны два руководителя ТОО, которые по предварительному сговору организовали канал сбыта фиктивных медицинских справок. За денежные средства они изготавливали листы временной нетрудоспоспособности, паспорта здоровья, санитарные книжки, справки формы №086, 075у и иные медицинские документы без фактического посещения медицинской организации.

При проведении комплекса следственно-оперативных мероприятий сотрудниками Управления криминальной полиции ДП города Астаны в медицинском центре по пр. Тауелсиздик был задержан 33-летний руководитель.

В ходе обыска у задержанного были изъяты денежные средства, гербовые печати, медицинские штампы, связки отрывных корешков от медицинских справок, журналы регистрации, медицинские книжки, заполненные больничные листы с печатями. Также задержан другой 33-летний руководитель медицинского центра, расположенного по улице Ауезова. У него в ходе обыска также изъяты медицинские книжки, больничные листы, печати. Установлено, что клиенты заказывали медицинские справки для трудоустройства, получения водительских прав для управления транспортных средств и т.д.





Фото: polisia.kz